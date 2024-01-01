Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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