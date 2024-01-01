Укриттів не мають ще приблизно 1800 шкіл, — МОН





Про це в інтервʼю Андрій Сташків.



Він зазначив, що на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному чи змішаному форматі. Близько 80% шкіл до 1 січня 2025 року матимуть укриття.



«Держава виділяє кошти, щоб допомогти органам місцевого самоврядування будувати укриття. Торік це були 1,5 мільярда гривень, за які вдалося відремонтувати й збудувати 187 об'єктів фонду захисних споруд», — розповів Сташків.



На цей рік передбачили 2,5 мільярда гривень для прифронтових і прикордонних територій, а два тижні тому уряд виділив ще 5 мільярдів гривень дотації.



«За ці кошти плануємо 77 проєктів з будівництва та ремонту укриттів, зокрема — 24 для закладів професійно-технічної освіти. Потреба в укриттях залишається великою: сховищ не мають приблизно 1800 шкіл», — сказав посадовець.



Сташків зауважив, що зараз дистанційно навчаються приблизно 600 тисяч учнів. Якщо в усіх школах будуть укриття, дітей, які навчаються онлайн, стане менше, проте вони все ж залишаться. Так, є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо — цього не дають змоги зробити безпекові умови.



«Першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання. У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3–4 школи. Тобто сховище буде у так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2–3 сусідніх невеликих шкіл», — зауважив посадовець.



І додав, що залишиться запит на будівництво приблизно 440 укриттів, щоб усі школи, де це можливо, відновили навчання в очному або змішаному форматі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок нового навчального року укриттів не мають приблизно 1800 українських шкіл, хоч будівництво й не у всіх із них дасть змогу повернути дітей за парти.Про це в інтервʼю hromadske повідомив заступник міністра освіти і наукиВін зазначив, що на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному чи змішаному форматі. Близько 80% шкіл до 1 січня 2025 року матимуть укриття.«Держава виділяє кошти, щоб допомогти органам місцевого самоврядування будувати укриття. Торік це були 1,5 мільярда гривень, за які вдалося відремонтувати й збудувати 187 об'єктів фонду захисних споруд», — розповів Сташків.На цей рік передбачили 2,5 мільярда гривень для прифронтових і прикордонних територій, а два тижні тому уряд виділив ще 5 мільярдів гривень дотації.«За ці кошти плануємо 77 проєктів з будівництва та ремонту укриттів, зокрема — 24 для закладів професійно-технічної освіти. Потреба в укриттях залишається великою: сховищ не мають приблизно 1800 шкіл», — сказав посадовець.Сташків зауважив, що зараз дистанційно навчаються приблизно 600 тисяч учнів. Якщо в усіх школах будуть укриття, дітей, які навчаються онлайн, стане менше, проте вони все ж залишаться. Так, є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо — цього не дають змоги зробити безпекові умови.«Першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання. У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3–4 школи. Тобто сховище буде у так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2–3 сусідніх невеликих шкіл», — зауважив посадовець.І додав, що залишиться запит на будівництво приблизно 440 укриттів, щоб усі школи, де це можливо, відновили навчання в очному або змішаному форматі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію