Укриттів не мають ще приблизно 1800 шкіл, — МОН
Сьогодні, 19:26
Станом на початок нового навчального року укриттів не мають приблизно 1800 українських шкіл, хоч будівництво й не у всіх із них дасть змогу повернути дітей за парти.
Про це в інтервʼю hromadske повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
Він зазначив, що на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному чи змішаному форматі. Близько 80% шкіл до 1 січня 2025 року матимуть укриття.
«Держава виділяє кошти, щоб допомогти органам місцевого самоврядування будувати укриття. Торік це були 1,5 мільярда гривень, за які вдалося відремонтувати й збудувати 187 об'єктів фонду захисних споруд», — розповів Сташків.
На цей рік передбачили 2,5 мільярда гривень для прифронтових і прикордонних територій, а два тижні тому уряд виділив ще 5 мільярдів гривень дотації.
«За ці кошти плануємо 77 проєктів з будівництва та ремонту укриттів, зокрема — 24 для закладів професійно-технічної освіти. Потреба в укриттях залишається великою: сховищ не мають приблизно 1800 шкіл», — сказав посадовець.
Сташків зауважив, що зараз дистанційно навчаються приблизно 600 тисяч учнів. Якщо в усіх школах будуть укриття, дітей, які навчаються онлайн, стане менше, проте вони все ж залишаться. Так, є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо — цього не дають змоги зробити безпекові умови.
«Першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання. У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3–4 школи. Тобто сховище буде у так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2–3 сусідніх невеликих шкіл», — зауважив посадовець.
І додав, що залишиться запит на будівництво приблизно 440 укриттів, щоб усі школи, де це можливо, відновили навчання в очному або змішаному форматі.
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Про це в інтервʼю hromadske повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
Він зазначив, що на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному чи змішаному форматі. Близько 80% шкіл до 1 січня 2025 року матимуть укриття.
«Держава виділяє кошти, щоб допомогти органам місцевого самоврядування будувати укриття. Торік це були 1,5 мільярда гривень, за які вдалося відремонтувати й збудувати 187 об'єктів фонду захисних споруд», — розповів Сташків.
На цей рік передбачили 2,5 мільярда гривень для прифронтових і прикордонних територій, а два тижні тому уряд виділив ще 5 мільярдів гривень дотації.
«За ці кошти плануємо 77 проєктів з будівництва та ремонту укриттів, зокрема — 24 для закладів професійно-технічної освіти. Потреба в укриттях залишається великою: сховищ не мають приблизно 1800 шкіл», — сказав посадовець.
Сташків зауважив, що зараз дистанційно навчаються приблизно 600 тисяч учнів. Якщо в усіх школах будуть укриття, дітей, які навчаються онлайн, стане менше, проте вони все ж залишаться. Так, є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо — цього не дають змоги зробити безпекові умови.
«Першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання. У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3–4 школи. Тобто сховище буде у так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2–3 сусідніх невеликих шкіл», — зауважив посадовець.
І додав, що залишиться запит на будівництво приблизно 440 укриттів, щоб усі школи, де це можливо, відновили навчання в очному або змішаному форматі.
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