Росіяни практично вщент знищили Вовчанськ, — начальник МВА





Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, пише



"Деякі і люди залишаються, які відмовлялись виїжджати. Насамперед ці люди знаходяться в південній частині міста на окраїнах — там, де більш-менш безпечно і там, де їх захищають наші Збройні Сили. Але це невелика кількість — 10–20 осіб, які проживають або не проживають постійно, але навідуються", — повідомив він.



Місто Вовчанськ і сусідні прикордонні села Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Через постійні обстріли вони знищені майже на 90%.



Більшість мешканців Вовчанської громади евакуювали, наразі в її населених пунктах поза містом Вовчанськ лишається близько 2,5 тис. людей. Також триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей.



"На сьогодні по всій території Вовчанської громади діє наказ щодо примусової евакуації дітей з усієї території громади. В минулому році ми евакуювали 100 % мешканців і дітей міста Вовчанська. Зараз іде евакуація з усієї території громади", — додає начальник МВА.



Ті близько 2,5 тис. мешканців, які лишились у населених пунктах Вовчанської громади, забезпечені, завдяки органам влади благодійним організаціям, фондам та волонтерам, усім необхідним — продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою.



Також, Гамбарашвілі додає, що частина людей відмовляється виїжджати через прив’язаність до своїх домівок і господарства. Більшість з тих, хто погодилися виїхати, лишаються у Харкові та інших населених пунктах Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місто Вовчанськ на Харківщині зруйноване практично вщент, на південних відносно безпечних околицях міста періодично з’являються 10–20 місцевих мешканців.Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, пише LB.ua "Деякі і люди залишаються, які відмовлялись виїжджати. Насамперед ці люди знаходяться в південній частині міста на окраїнах — там, де більш-менш безпечно і там, де їх захищають наші Збройні Сили. Але це невелика кількість — 10–20 осіб, які проживають або не проживають постійно, але навідуються", — повідомив він.Місто Вовчанськ і сусідні прикордонні села Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Через постійні обстріли вони знищені майже на 90%.Більшість мешканців Вовчанської громади евакуювали, наразі в її населених пунктах поза містом Вовчанськ лишається близько 2,5 тис. людей. Також триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей."На сьогодні по всій території Вовчанської громади діє наказ щодо примусової евакуації дітей з усієї території громади. В минулому році ми евакуювали 100 % мешканців і дітей міста Вовчанська. Зараз іде евакуація з усієї території громади", — додає начальник МВА.Ті близько 2,5 тис. мешканців, які лишились у населених пунктах Вовчанської громади, забезпечені, завдяки органам влади благодійним організаціям, фондам та волонтерам, усім необхідним — продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою.Також, Гамбарашвілі додає, що частина людей відмовляється виїжджати через прив’язаність до своїх домівок і господарства. Більшість з тих, хто погодилися виїхати, лишаються у Харкові та інших населених пунктах Харківської області.

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