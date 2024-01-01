Що відвідати у центрі Дія.Бізнес в Луцьку. Дайджест подій на вересень
Сьогодні, 17:30
Вересень у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку обіцяє бути насиченим на зустрічі та події.
Програма місяця включає низку корисних лекцій, що допоможуть власникам бізнесу адаптуватися до сучасних трендів, збільшити продажі та розвивинути свої проекти.
Від UGC-контенту до HR-маркетингу – кожна подія пропонує підприємцям унікальні інсайти та практичні поради від провідних фахівців.
До вашої уваги, 8 подій, які відбудуться у центрі Дія.Бізнес у Луцьку протягом першого місяця осені.
Почанок усіх лекцій – о 17:00. Тривалість – 2 години.
Кожна подія вимагає попередньої реєстрації на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.
Участь у заходах – безкоштовна.
Олена – експертка з інвестиційно-фінансового менеджменту з 15-річним досвідом. Вона проведе огляд грантових програм для бізнесу.
На лекції ви дізнаєтесь:
Де шукати гранти
Як залучати фінансування
Нюанси та ризики при роботі з грантами
Микола – маркетолог і підприємець з 17-річним досвідом роботи у сферах B2B та B2C на національному та міжнародному ринку. Директор з маркетингу Partyzan Agency. Під час лекції він поділиться своїми знаннями про те, як брендинг може стати потужним маркетинговим інструментом.
Учасники заходу ознайомляться з такими аспектами:
Що таке бренд і чому це більше, ніж просто логотип або назва компанії
Як бренд впливає на сприйняття продукту або послуги на ринку та які цінності він представляє
Роль бренду у диференціації компанії на ринку та встановленні емоційного зв’язку зі споживачами
Що таке платформа бренду та як стратегія бренду реалізується на практиці
Єлизавета – SMM-стратегиня з 5,5-річним досвідом. Власниця SMM-агенції MILMAN agency, авторка UGC-бази, яка налічує понад 200 креаторів. Під час заходу вона поділиться своїм досвідом щодо використання UGC-контенту як потужного інструменту для збільшення продажів у 2024 році.
Під час лекції ви отримаєте таку інформацію:
Що таке UGC і чому це тренд 2024 року
Як використання UGC може примножити ваш прибуток
Які є види UGC-контенту та як його генерувати для свого бренду
Аніка – експертка з продажів із багаторічним досвідом у сфері B2B та B2C. Вона поділиться сучасними підходами до продажів і власними знаннями у цій сфері.
Під час заходу ви розглянете:
Лайфхаки продажів на основі практики спікерки
Актуальні тренди продажів у 2024 році
Помилки, яких варто уникати
Приклади успішних продажів у листуваннях
Ольга – операційна директорка IT-компанії Blaize.tech, консультантка з організаційного розвитку. Вона поділиться підходами до встановлення цілей та управління командою.
Ви дізнаєтесь:
Як сформувати зрозумілі цілі для команди
Методи цілепокладання: MBO, OKR, KPI, RAG
Як оцінювати результати співробітників на основі різних критеріїв
Дмитро – власник digital-агенції New Start Digital з 4-річним досвідом та понад 120 реалізованими проєктами. Він розповість, як створити ефективний сайт для бізнесу.
Питання, відповіді на які ви отримаєте:
Чому сайт є основою бізнесу в інтернеті
Які існують типи сайтів і їх особливості
Як підвищити конверсію сайтів та основи SEO-оптимізації
Юлія – СЕО Woman Franch та лідерка у сфері жіночих франшиз. Вона розповість про те, як використовувати франшизи та гранти для розвитку бізнесу.
Ви розглянете:
Як франшизи знижують ризики для бізнесу
Як аналізувати ринок франшиз і уникати пасток
Де шукати гранти та як успішно підготувати заявку
Олена – керівниця HR-напрямку компанії ОККО, з досвідом в HR та управлінні персоналом. Вона поділиться інсайтами щодо використання HR-маркетингу.
Основні питання заходу:
Як використовувати HR-маркетинг для залучення талантів
Алгоритм створення Job-ресурсу у соцмережах
Як розробляти рекрутингові кампанії та брендинг роботодавця
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Програма місяця включає низку корисних лекцій, що допоможуть власникам бізнесу адаптуватися до сучасних трендів, збільшити продажі та розвивинути свої проекти.
Від UGC-контенту до HR-маркетингу – кожна подія пропонує підприємцям унікальні інсайти та практичні поради від провідних фахівців.
До вашої уваги, 8 подій, які відбудуться у центрі Дія.Бізнес у Луцьку протягом першого місяця осені.
Почанок усіх лекцій – о 17:00. Тривалість – 2 години.
Кожна подія вимагає попередньої реєстрації на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.
Участь у заходах – безкоштовна.
5 вересня. «Грантові можливості для розвитку бізнесу». Олена Глинка.
Олена – експертка з інвестиційно-фінансового менеджменту з 15-річним досвідом. Вона проведе огляд грантових програм для бізнесу.
На лекції ви дізнаєтесь:
Де шукати гранти
Як залучати фінансування
Нюанси та ризики при роботі з грантами
6 вересня. «Брендинг як маркетинговий інструмент». Микола Жичук.
Микола – маркетолог і підприємець з 17-річним досвідом роботи у сферах B2B та B2C на національному та міжнародному ринку. Директор з маркетингу Partyzan Agency. Під час лекції він поділиться своїми знаннями про те, як брендинг може стати потужним маркетинговим інструментом.
Учасники заходу ознайомляться з такими аспектами:
Що таке бренд і чому це більше, ніж просто логотип або назва компанії
Як бренд впливає на сприйняття продукту або послуги на ринку та які цінності він представляє
Роль бренду у диференціації компанії на ринку та встановленні емоційного зв’язку зі споживачами
Що таке платформа бренду та як стратегія бренду реалізується на практиці
10 вересня. «Збільшення продажів за допомогою UGC-контенту». Єлизавета Мільман.
Єлизавета – SMM-стратегиня з 5,5-річним досвідом. Власниця SMM-агенції MILMAN agency, авторка UGC-бази, яка налічує понад 200 креаторів. Під час заходу вона поділиться своїм досвідом щодо використання UGC-контенту як потужного інструменту для збільшення продажів у 2024 році.
Під час лекції ви отримаєте таку інформацію:
Що таке UGC і чому це тренд 2024 року
Як використання UGC може примножити ваш прибуток
Які є види UGC-контенту та як його генерувати для свого бренду
12 вересня. «Продажі нового часу: що змінилося у 2024 році». Аніка Куліковська.
Аніка – експертка з продажів із багаторічним досвідом у сфері B2B та B2C. Вона поділиться сучасними підходами до продажів і власними знаннями у цій сфері.
Під час заходу ви розглянете:
Лайфхаки продажів на основі практики спікерки
Актуальні тренди продажів у 2024 році
Помилки, яких варто уникати
Приклади успішних продажів у листуваннях
13 вересня. «Підходи формування цілей організації». Ольга Олепір.
Ольга – операційна директорка IT-компанії Blaize.tech, консультантка з організаційного розвитку. Вона поділиться підходами до встановлення цілей та управління командою.
Ви дізнаєтесь:
Як сформувати зрозумілі цілі для команди
Методи цілепокладання: MBO, OKR, KPI, RAG
Як оцінювати результати співробітників на основі різних критеріїв
19 вересня. «Ефективний сайт для бізнесу». Дмитро Єпішкін.
Дмитро – власник digital-агенції New Start Digital з 4-річним досвідом та понад 120 реалізованими проєктами. Він розповість, як створити ефективний сайт для бізнесу.
Питання, відповіді на які ви отримаєте:
Чому сайт є основою бізнесу в інтернеті
Які існують типи сайтів і їх особливості
Як підвищити конверсію сайтів та основи SEO-оптимізації
20 вересня. «Франшизи та гранти: можливості для розвитку». Юлія Романюк.
Юлія – СЕО Woman Franch та лідерка у сфері жіночих франшиз. Вона розповість про те, як використовувати франшизи та гранти для розвитку бізнесу.
Ви розглянете:
Як франшизи знижують ризики для бізнесу
Як аналізувати ринок франшиз і уникати пасток
Де шукати гранти та як успішно підготувати заявку
26 вересня. «HR-маркетинг в дії». Олена Кіріченко.
Олена – керівниця HR-напрямку компанії ОККО, з досвідом в HR та управлінні персоналом. Вона поділиться інсайтами щодо використання HR-маркетингу.
Основні питання заходу:
Як використовувати HR-маркетинг для залучення талантів
Алгоритм створення Job-ресурсу у соцмережах
Як розробляти рекрутингові кампанії та брендинг роботодавця
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