Що відвідати у центрі Дія.Бізнес в Луцьку. Дайджест подій на вересень





Програма місяця включає низку корисних лекцій, що допоможуть власникам бізнесу адаптуватися до сучасних трендів, збільшити продажі та розвивинути свої проекти.



Від UGC-контенту до HR-маркетингу – кожна подія пропонує підприємцям унікальні інсайти та практичні поради від провідних фахівців.



До вашої уваги, 8 подій, які відбудуться у центрі Дія.Бізнес у Луцьку протягом першого місяця осені.



Почанок усіх лекцій – о 17:00. Тривалість – 2 години.



Кожна подія вимагає попередньої реєстрації на



Участь у заходах – безкоштовна.



5 вересня. «Грантові можливості для розвитку бізнесу». Олена Глинка.

Олена – експертка з інвестиційно-фінансового менеджменту з 15-річним досвідом. Вона проведе огляд грантових програм для бізнесу.



На лекції ви дізнаєтесь:

Де шукати гранти

Як залучати фінансування

Нюанси та ризики при роботі з грантами





6 вересня. «Брендинг як маркетинговий інструмент». Микола Жичук.

Микола – маркетолог і підприємець з 17-річним досвідом роботи у сферах B2B та B2C на національному та міжнародному ринку. Директор з маркетингу Partyzan Agency. Під час лекції він поділиться своїми знаннями про те, як брендинг може стати потужним маркетинговим інструментом.



Учасники заходу ознайомляться з такими аспектами:

Що таке бренд і чому це більше, ніж просто логотип або назва компанії

Як бренд впливає на сприйняття продукту або послуги на ринку та які цінності він представляє

Роль бренду у диференціації компанії на ринку та встановленні емоційного зв’язку зі споживачами

Що таке платформа бренду та як стратегія бренду реалізується на практиці





10 вересня. «Збільшення продажів за допомогою UGC-контенту». Єлизавета Мільман.

Єлизавета – SMM-стратегиня з 5,5-річним досвідом. Власниця SMM-агенції MILMAN agency, авторка UGC-бази, яка налічує понад 200 креаторів. Під час заходу вона поділиться своїм досвідом щодо використання UGC-контенту як потужного інструменту для збільшення продажів у 2024 році.



Під час лекції ви отримаєте таку інформацію:

Що таке UGC і чому це тренд 2024 року

Як використання UGC може примножити ваш прибуток

Які є види UGC-контенту та як його генерувати для свого бренду





12 вересня. «Продажі нового часу: що змінилося у 2024 році». Аніка Куліковська.

Аніка – експертка з продажів із багаторічним досвідом у сфері B2B та B2C. Вона поділиться сучасними підходами до продажів і власними знаннями у цій сфері.



Під час заходу ви розглянете:

Лайфхаки продажів на основі практики спікерки

Актуальні тренди продажів у 2024 році

Помилки, яких варто уникати

Приклади успішних продажів у листуваннях





13 вересня. «Підходи формування цілей організації». Ольга Олепір.

Ольга – операційна директорка IT-компанії Blaize.tech, консультантка з організаційного розвитку. Вона поділиться підходами до встановлення цілей та управління командою.



Ви дізнаєтесь:

Як сформувати зрозумілі цілі для команди

Методи цілепокладання: MBO, OKR, KPI, RAG

Як оцінювати результати співробітників на основі різних критеріїв





19 вересня. «Ефективний сайт для бізнесу». Дмитро Єпішкін.

Дмитро – власник digital-агенції New Start Digital з 4-річним досвідом та понад 120 реалізованими проєктами. Він розповість, як створити ефективний сайт для бізнесу.



Питання, відповіді на які ви отримаєте:

Чому сайт є основою бізнесу в інтернеті

Які існують типи сайтів і їх особливості

Як підвищити конверсію сайтів та основи SEO-оптимізації





20 вересня. «Франшизи та гранти: можливості для розвитку». Юлія Романюк.

Юлія – СЕО Woman Franch та лідерка у сфері жіночих франшиз. Вона розповість про те, як використовувати франшизи та гранти для розвитку бізнесу.



Ви розглянете:

Як франшизи знижують ризики для бізнесу

Як аналізувати ринок франшиз і уникати пасток

Де шукати гранти та як успішно підготувати заявку



26 вересня. «HR-маркетинг в дії». Олена Кіріченко.

Олена – керівниця HR-напрямку компанії ОККО, з досвідом в HR та управлінні персоналом. Вона поділиться інсайтами щодо використання HR-маркетингу.



Основні питання заходу:

Як використовувати HR-маркетинг для залучення талантів

Алгоритм створення Job-ресурсу у соцмережах

Як розробляти рекрутингові кампанії та брендинг роботодавця





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вересень у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку обіцяє бути насиченим на зустрічі та події.Програма місяця включає низку корисних лекцій, що допоможуть власникам бізнесу адаптуватися до сучасних трендів, збільшити продажі та розвивинути свої проекти.Від UGC-контенту до HR-маркетингу – кожна подія пропонує підприємцям унікальні інсайти та практичні поради від провідних фахівців.До вашої уваги, 8 подій, які відбудуться у центрі Дія.Бізнес у Луцьку протягом першого місяця осені.Почанок усіх лекцій – о 17:00. Тривалість – 2 години.Кожна подія вимагає попередньої реєстрації на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.Участь у заходах – безкоштовна.Олена – експертка з інвестиційно-фінансового менеджменту з 15-річним досвідом. Вона проведе огляд грантових програм для бізнесу.Микола – маркетолог і підприємець з 17-річним досвідом роботи у сферах B2B та B2C на національному та міжнародному ринку. Директор з маркетингу Partyzan Agency. Під час лекції він поділиться своїми знаннями про те, як брендинг може стати потужним маркетинговим інструментом.Єлизавета – SMM-стратегиня з 5,5-річним досвідом. Власниця SMM-агенції MILMAN agency, авторка UGC-бази, яка налічує понад 200 креаторів. Під час заходу вона поділиться своїм досвідом щодо використання UGC-контенту як потужного інструменту для збільшення продажів у 2024 році.Аніка – експертка з продажів із багаторічним досвідом у сфері B2B та B2C. Вона поділиться сучасними підходами до продажів і власними знаннями у цій сфері.Ольга – операційна директорка IT-компанії Blaize.tech, консультантка з організаційного розвитку. Вона поділиться підходами до встановлення цілей та управління командою.Дмитро – власник digital-агенції New Start Digital з 4-річним досвідом та понад 120 реалізованими проєктами. Він розповість, як створити ефективний сайт для бізнесу.Юлія – СЕО Woman Franch та лідерка у сфері жіночих франшиз. Вона розповість про те, як використовувати франшизи та гранти для розвитку бізнесу.Олена – керівниця HR-напрямку компанії ОККО, з досвідом в HR та управлінні персоналом. Вона поділиться інсайтами щодо використання HR-маркетингу.

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