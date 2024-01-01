Найгарячіші та найхолодніші дні серпня на Волині: погодні підсумки
Сьогодні, 17:19
За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в серпні по Волинській області склала +21,2°С, що вище кліматичної норми на 2,3°С.
Про кліматичні підсумки серпня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Цьогорічний серпень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На другому щаблі — 2023 рік із температурою 21,3°С. Першість залишається у серпня 2015 року із середньою температурою +21,6°С.
У серпні зафіксовано три температурні рекорди та один повторений.
Найхолодніше було 14 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 7-9°С тепла.
Найтепліше – 19 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 33-34°С тепла. Протягом 10-14 днів максимальна температура повітря перевищувала 30°С. Наприкінці місяця відмічались суховійні явища.
Опадів по області випало від 27 до 49 мм, що становить 42-75% місячної норми. В Луцькому районі опадів не було протягом двох декад.
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Про кліматичні підсумки серпня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Цьогорічний серпень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року. На другому щаблі — 2023 рік із температурою 21,3°С. Першість залишається у серпня 2015 року із середньою температурою +21,6°С.
У серпні зафіксовано три температурні рекорди та один повторений.
Найхолодніше було 14 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 7-9°С тепла.
Найтепліше – 19 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 33-34°С тепла. Протягом 10-14 днів максимальна температура повітря перевищувала 30°С. Наприкінці місяця відмічались суховійні явища.
Опадів по області випало від 27 до 49 мм, що становить 42-75% місячної норми. В Луцькому районі опадів не було протягом двох декад.
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