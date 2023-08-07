Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина

Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Костоломова Олександра Петровича, 23 лютого 1963 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік 28 серпня 2024 року близько 21 години пішов з дому та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.

Особливі прикмети: вада очей (косоокість одного ока), на нозі татуювання – напис «Туз».

Був одягнений: у футболку білого кольору, шорти сірого кольору, тапки.
Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: лучанин, зник безвісти, розшук
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