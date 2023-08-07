Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина
Сьогодні, 16:13
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Костоломова Олександра Петровича, 23 лютого 1963 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 28 серпня 2024 року близько 21 години пішов з дому та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.
Особливі прикмети: вада очей (косоокість одного ока), на нозі татуювання – напис «Туз».
Був одягнений: у футболку білого кольору, шорти сірого кольору, тапки.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 28 серпня 2024 року близько 21 години пішов з дому та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.
Особливі прикмети: вада очей (косоокість одного ока), на нозі татуювання – напис «Туз».
Був одягнений: у футболку білого кольору, шорти сірого кольору, тапки.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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