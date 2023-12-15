Нацбанк пропонує перейменувати копійку на шаг, бо стара назва — символ окупації

Нацбанк пропонує перейменувати копійку на шаг, бо стара назва — символ окупації
Національний банк України ініціює перейменування розмінної монети копійка на шаг. Це повинно сприяти дерусифікації та відновленню історичної справедливості.

Про це повідомили в НБУ, пише Громадське.

Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу, фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» — це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.

«Назва “шаг” давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників», — заявили в НБУ.

У Нацбанку також наголошують, що наукова спільнота підтримує ініціативу щодо перейменування.

«Найменування "шаг" на позначення дрібної монети в українській мові відоме з XVІ ст. (…) Повернення такої назви сучасній розмінній монеті України не лише б відродило національні традиції в номінації грошей, а й назавжди б розірвало зв'язок практики називання українських монет з колоніальною російською лінгвокультурою», — зазначив кандидат філологічних наук Олександр Скопненко.

Як відбудеться перейменування?

У НБУ розповіли, що вже розробили пропозиції щодо внесення відповідних змін до статті 32 Закону України «Про Національний банк України». Зокрема, пропонується встановити таке:

співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;

Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

Більше про шаг

У НБУ розповіли, що на території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917 — 1921 років використовувалася дрібна монета «шаг».

Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1000 гривень, а також монет — 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак карбування монет не було втілено в життя через економічні та технічні складнощі. Натомість було випущено гроші дрібного номіналу – розмінні марки Державної скарбниці – 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Вони перебували в обігу до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.

Із здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонувалися різні назви, зокрема і «шаг». Натомість 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України було затверджено назву «копійка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нацбанк, монета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина
Сьогодні, 16:13
У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 15:59
Нацбанк пропонує перейменувати копійку на шаг, бо стара назва — символ окупації
Сьогодні, 15:47
Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску, — ДПСУ
Сьогодні, 14:31
Україна вперше застосувала свою ракету-дрон «Паляниця» по військовій цілі в Криму, - ЗМІ
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
НБУ показав нову монету 5 гривень: як вона виглядає та чим особлива НБУ показав нову монету 5 гривень: як вона виглядає та чим особлива
15 грудень, 2023, 05:15
Нацбанк вводить в обіг нову монету - «Антонівський міст» Нацбанк вводить в обіг нову монету - «Антонівський міст»
11 листопад, 2023, 07:12
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра» В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»
07 грудень, 2021, 07:15
Нацбанк випустив першу в 2021 році пам’ятну монету Нацбанк випустив першу в 2021 році пам’ятну монету
12 січень, 2021, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полька звернулася до Зеленського, щоб ексгумувати 18 загиблих під час Волинської трагедії: це перший такий запит
Сьогодні, 16:45
 0
Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 61-річного лучанина
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 15:59
 0
Нацбанк пропонує перейменувати копійку на шаг, бо стара назва — символ окупації
Сьогодні, 15:47
 0
Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску, — ДПСУ
Сьогодні, 14:31
 0
Медіа
відео
1/8