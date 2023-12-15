Нацбанк пропонує перейменувати копійку на шаг, бо стара назва — символ окупації





Про це повідомили в НБУ, пише



Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу, фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» — це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.



«Назва “шаг” давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників», — заявили в НБУ.



У Нацбанку також наголошують, що наукова спільнота підтримує ініціативу щодо перейменування.



«Найменування "шаг" на позначення дрібної монети в українській мові відоме з XVІ ст. (…) Повернення такої назви сучасній розмінній монеті України не лише б відродило національні традиції в номінації грошей, а й назавжди б розірвало зв'язок практики називання українських монет з колоніальною російською лінгвокультурою», — зазначив кандидат філологічних наук Олександр Скопненко.



Як відбудеться перейменування?



У НБУ розповіли, що вже розробили пропозиції щодо внесення відповідних змін до статті 32 Закону України «Про Національний банк України». Зокрема, пропонується встановити таке:



співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;



Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».



Більше про шаг



У НБУ розповіли, що на території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917 — 1921 років використовувалася дрібна монета «шаг».



Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1000 гривень, а також монет — 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак карбування монет не було втілено в життя через економічні та технічні складнощі. Натомість було випущено гроші дрібного номіналу – розмінні марки Державної скарбниці – 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Вони перебували в обігу до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.



Із здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонувалися різні назви, зокрема і «шаг». Натомість 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України було затверджено назву «копійка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України ініціює перейменування розмінної монети копійка на шаг. Це повинно сприяти дерусифікації та відновленню історичної справедливості.Про це повідомили в НБУ, пише Громадське Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу, фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» — це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.«Назва “шаг” давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників», — заявили в НБУ.У Нацбанку також наголошують, що наукова спільнота підтримує ініціативу щодо перейменування.«Найменування "шаг" на позначення дрібної монети в українській мові відоме з XVІ ст. (…) Повернення такої назви сучасній розмінній монеті України не лише б відродило національні традиції в номінації грошей, а й назавжди б розірвало зв'язок практики називання українських монет з колоніальною російською лінгвокультурою», — зазначив кандидат філологічних наук Олександр Скопненко.У НБУ розповіли, що вже розробили пропозиції щодо внесення відповідних змін до статті 32 Закону України «Про Національний банк України». Зокрема, пропонується встановити таке:співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».У НБУ розповіли, що на території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917 — 1921 років використовувалася дрібна монета «шаг».Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1000 гривень, а також монет — 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак карбування монет не було втілено в життя через економічні та технічні складнощі. Натомість було випущено гроші дрібного номіналу – розмінні марки Державної скарбниці – 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Вони перебували в обігу до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.Із здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонувалися різні назви, зокрема і «шаг». Натомість 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України було затверджено назву «копійка».

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