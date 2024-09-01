Україна вперше застосувала свою ракету-дрон «Паляниця» по військовій цілі в Криму, - ЗМІ





Про це йдеться у відеопроєкті УП "Оборонcast", а також повідомляють джерела



Пряма мова журналіста Романа Романюка: "На День Незалежності президент Зеленський заявив на весь світ, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". Всім було дуже цікаво, що ж було вражено цим дроном.



Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена".



У випуску "Я вражений", де ведучі Роман Романюк та Богдан Мірошниченко згадують найбільш резонансні випадки ураження об’єктів ворога українською зброєю, цього разу йшлося про уражені дронами російські нафтобази, знищений ракетами "Нептун" пором у порту "Кавказ" та те, де вперше була застосована українська "Паляниця".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.Про це йдеться у відеопроєкті УП "Оборонcast", а також повідомляють джерела "Української правди" Пряма мова журналіста: "На День Незалежності президент Зеленський заявив на весь світ, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". Всім було дуже цікаво, що ж було вражено цим дроном.Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена".У випуску "Я вражений", де ведучі Роман Романюк та Богдан Мірошниченко згадують найбільш резонансні випадки ураження об’єктів ворога українською зброєю, цього разу йшлося про уражені дронами російські нафтобази, знищений ракетами "Нептун" пором у порту "Кавказ" та те, де вперше була застосована українська "Паляниця".

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