Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску, — ДПСУ

Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску, — ДПСУ
Народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску, а через так звану зелену зону кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону, пише Громадське.

Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.

Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон через «зелену зону».

Раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що депутат пішки перетнув кордон у напрямку «Придністров’я» біля пункту пропуску «Павлівка» 23 серпня. Трьом людям, які допомогли йому це зробити, повідомили про підозру.

Водночас за даними джерел видання «Українська правда» в молдовських правоохоронних органах, Дмитрук виїхав з України через пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне».

Більше про втечу Дмитрука

25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли.

За даними слідства, Дмитрук виїхав до Молдови. Але куди подався далі — поки що публічно не уточнюють.

Раніше Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві й Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.

Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР.

Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський провів нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали «чіткі відповіді» щодо «зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та які втекли з України».

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Теги: нардеп, Дмитрук, втеча
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