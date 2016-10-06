Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску, — ДПСУ

Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску, а через так звану зелену зону кордону.



Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону, пише



Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.



Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон через «зелену зону».



Раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що депутат пішки перетнув кордон у напрямку «Придністров’я» біля пункту пропуску «Павлівка» 23 серпня. Трьом людям, які допомогли йому це зробити, повідомили про підозру.



Водночас за даними джерел видання «Українська правда» в молдовських правоохоронних органах, Дмитрук виїхав з України через пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне».



Більше про втечу Дмитрука



25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли.



За даними слідства, Дмитрук виїхав до Молдови. Але куди подався далі — поки що публічно не уточнюють.



Раніше Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві й Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.



Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР.



Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський провів нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали «чіткі відповіді» щодо «зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та які втекли з України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутатвиїхав з України не через пункт пропуску, а через так звану зелену зону кордону.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону, пише Громадське Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон через «зелену зону».Раніше в Державному бюро розслідувань заявили, щоу напрямку «Придністров’я» біля пункту пропуску «Павлівка» 23 серпня. Трьом людям, які допомогли йому це зробити, повідомили про підозру.Водночас за даними джерел видання «Українська правда» в молдовських правоохоронних органах, Дмитрук виїхав з України через пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне».25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли.За даними слідства, Дмитрук виїхав до Молдови. Але куди подався далі — поки що публічно не уточнюють.Раніше Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві й Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР.Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський провів нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали «чіткі відповіді» щодо «зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та які втекли з України».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію