На Волині чоловік пограбував жінку: вдома у нього знайшли автомат

вдома у нього знайшли автомат.



31-го серпня у Нововолинську чоловік напав на жінку, вдарив її та вирвав з рук жіночу сумку з особистими речами.



Про це



Потерпіла звернулась до поліції. Внаслідок оперативних заходів, чоловіка який скоїв розбій, знайшли у власному помешканні в районі 15-го мікрорайону у стані алкогольного сп’яніння.



Під час обшуків у нього виявили незаконну зброю, а саме: заряджений автомат та додаткові набої до нього.



Наразі нападника затримали за статтею 208 КПК. По даній справі внесли дані до ЄРДР за ч. 4, статті 186 кримінального кодексу — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Надалі справу передадуть до суду, який обиратиме міру запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську чоловік пограбував жінку:31-го серпня у Нововолинську чоловік напав на жінку, вдарив її та вирвав з рук жіночу сумку з особистими речами.Про це БУГу стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Потерпіла звернулась до поліції. Внаслідок оперативних заходів, чоловіка який скоїв розбій, знайшли у власному помешканні в районі 15-го мікрорайону у стані алкогольного сп’яніння.Під час обшуків у нього виявили незаконну зброю, а саме: заряджений автомат та додаткові набої до нього.Наразі нападника затримали за статтею 208 КПК. По даній справі внесли дані до ЄРДР за ч. 4, статті 186 кримінального кодексу — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Надалі справу передадуть до суду, який обиратиме міру запобіжного заходу.

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