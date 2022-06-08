На Волині чоловік пограбував жінку: вдома у нього знайшли автомат

На Волині чоловік пограбував жінку: вдома у нього знайшли автомат
У Нововолинську чоловік пограбував жінку: вдома у нього знайшли автомат.

31-го серпня у Нововолинську чоловік напав на жінку, вдарив її та вирвав з рук жіночу сумку з особистими речами.

Про це БУГу стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Потерпіла звернулась до поліції. Внаслідок оперативних заходів, чоловіка який скоїв розбій, знайшли у власному помешканні в районі 15-го мікрорайону у стані алкогольного сп’яніння.

Під час обшуків у нього виявили незаконну зброю, а саме: заряджений автомат та додаткові набої до нього.

Наразі нападника затримали за статтею 208 КПК. По даній справі внесли дані до ЄРДР за ч. 4, статті 186 кримінального кодексу — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Надалі справу передадуть до суду, який обиратиме міру запобіжного заходу.

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Теги: Нововолинськ, пограбування
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