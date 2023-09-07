У 34-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Сьогодні, 12:02
Поліцейські вилучили у жителя Нововолинська зброю та боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 1 вересня, під час проведення обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Нововолинська поліцейські виявили та вилучили автомат АК – 74 та понад 60 набоїв калібру 5,45 мм.
Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 1 вересня, під час проведення обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Нововолинська поліцейські виявили та вилучили автомат АК – 74 та понад 60 набоїв калібру 5,45 мм.
Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
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