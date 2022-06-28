У Луцькому районі у ставку втопився 75-річний чоловік

У Луцькому районі у ставку втопився 75-річний чоловік
У селі Великий Омеляник Луцького району 1 вересня у ставку виявили тіло 75-річного чоловіка.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що у штучній водоймі на території домоволодіння виявлено тіло чоловіка 1949 року народження, жителя села Великий Омеляник.

Причина смерті встановлюється. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Теги: Луцьк, ставок, потопельник
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