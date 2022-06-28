У Луцькому районі у ставку втопився 75-річний чоловік





Як розповіли



Причина смерті встановлюється. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено.



Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Великий Омеляник Луцького району 1 вересня у ставку виявили тіло 75-річного чоловіка.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що у штучній водоймі на території домоволодіння виявлено тіло чоловіка 1949 року народження, жителя села Великий Омеляник.Причина смерті встановлюється. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено.Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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