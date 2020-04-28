Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне
Сьогодні, 11:55
Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, ухвалений Верховною Радою влітку. Про підписання йдеться в картці документу.
Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу. Перший етап підвищення уже почався, пише LB.ua.
З 1 вересня ставка зросла:
– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.
Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025, пише Економічна правда.
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Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу. Перший етап підвищення уже почався, пише LB.ua.
З 1 вересня ставка зросла:
– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.
Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025, пише Економічна правда.
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