Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне

Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне
Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, ухвалений Верховною Радою влітку. Про підписання йдеться в картці документу.

Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу. Перший етап підвищення уже почався, пише LB.ua.

З 1 вересня ставка зросла:

– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025, пише Економічна правда.

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Теги: пальне, закон, президент
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