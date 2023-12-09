Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації

Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації
Петиція про зниження верхньої межі віку для мобілізації набрала потрібні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського, пише Громадське.

У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказують.

Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.

Президент казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовують в бойових діях.

Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менше ніж 25 років, адже начебто вважають, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати. Однак там наголошували, що ні в парламенті, ні у військовому керівництві таких пропозицій немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: петиція, мобілізаційний вік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 34-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Сьогодні, 12:02
Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне
Сьогодні, 11:55
Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації
Сьогодні, 11:40
ДБР знайшло тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
Сьогодні, 11:08
Ситуація на фронті залишається складною: за минулу добу відбулося 182 боєзіткнення
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тисяч голосів Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тисяч голосів
03 червень, 13:15
Воїну з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України Воїну з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України
09 грудень, 2023, 21:18
Повернувся з Польщі боронити рідну землю: волинянину просять надати звання Героя України посмертно Повернувся з Польщі боронити рідну землю: волинянину просять надати звання Героя України посмертно
26 вересень, 2023, 10:30
Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України» Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»
14 серпень, 2023, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Змагалися й донатили на ЗСУ: в місті на Волині відбулися змагання з мотокросу
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцькому районі у ставку втопився 75-річний чоловік
Сьогодні, 12:10
 0
У 34-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Сьогодні, 12:02
 0
Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне
Сьогодні, 11:55
 0
Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8