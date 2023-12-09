Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації

Володимир Зеленський.



Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського, пише



У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказують.



Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.



Президент казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовують в бойових діях.



Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менше ніж 25 років, адже начебто вважають, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати. Однак там наголошували, що ні в парламенті, ні у військовому керівництві таких пропозицій немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Петиція про зниження верхньої межі віку для мобілізації набрала потрібні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне президентПро це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського, пише Громадське У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказують.Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.Президент казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовують в бойових діях.Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менше ніж 25 років, адже начебто вважають, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати. Однак там наголошували, що ні в парламенті, ні у військовому керівництві таких пропозицій немає.

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