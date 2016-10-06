ДБР знайшло тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон

ДБР знайшло тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування, Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет з’єднань мобільних операторів зв’язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної слухби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.

За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

Депутат виїхав із Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Дмитрук вийшов із машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Близько п’ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

Наразі встановлено всіх осіб, які організовували "втечу", у тому числі з боку Молдови. Зазначається, що фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Організатор утечі, за словами ДБР, має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.
ДБР знайшло тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон

Повідомляється, організатор та один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб черкз державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно –, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: нардеп, Дмитрук, втеча
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