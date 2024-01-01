Сили ППО збили 9 балістичних, 13 крилатих російських ракет і 20 дронів

Сили ППО збили 9 балістичних, 13 крилатих російських ракет і 20 дронів
У ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

- 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;

- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;

- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –РФ;

- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –РФ.;

- 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

- 13 крилатих ракет Х-101;

- 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах.

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Теги: Росія, Україна, війна
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