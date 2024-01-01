Росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах

Росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах
Росія 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Київ атакували балістичними та крилатими ракетами.

На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.

У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Горіло 600 кв. метрів. Триває розбір конструкцій.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

За інформацією Попка, удар був комбінованим;

"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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