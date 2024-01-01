Росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах





На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, Віталій Кличко.



Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.



У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.



У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.



У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Горіло 600 кв. метрів. Триває розбір конструкцій.



Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.



За інформацією Попка, удар був комбінованим;



"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Київ атакували балістичними та крилатими ракетами.На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер містаВнаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністраціїЗа даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Горіло 600 кв. метрів. Триває розбір конструкцій.Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.За інформацією Попка, удар був комбінованим;"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.

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