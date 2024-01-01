Росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах
Сьогодні, 09:00
Росія 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Київ атакували балістичними та крилатими ракетами.
На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.
У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.
У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.
У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Горіло 600 кв. метрів. Триває розбір конструкцій.
Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
За інформацією Попка, удар був комбінованим;
"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.
У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.
У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.
У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Горіло 600 кв. метрів. Триває розбір конструкцій.
Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
За інформацією Попка, удар був комбінованим;
"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія атакувала Київ крилатими й балістичними ракетами: є падіння уламків у різних районах
Сьогодні, 09:00
Не прибув у частину, бо доглядав матір після загибелі батька: як покарали військовослужбовця з Волині
Сьогодні, 08:20
11 сіл на Волині тимчасово будуть без електропостачання
Сьогодні, 05:15
У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо
Сьогодні, 03:11