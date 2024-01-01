Не прибув у частину, бо доглядав матір після загибелі батька: як покарали військовослужбовця з Волині

Жителя Маневиччини судили за неявку до військової частини. У чоловіка на війні загинув батько, а вдома залишалася матір з інвалідністю.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише ІА «Волинські новини».Під час проходження служби у Збройних силах Артур П. не з'явився з лікувального закладу до військової частини. Він був відсутній з 8 вересня до 14 грудня 2022 року та з 28 грудня 2022 року до 17 січня 2023 року. Дозволу командира залишати частину чоловік не отримував.Обвинувачений визнав свою вину повністю, розкаявся та просив суворо не карати. Як зазначив, не був на службі через сімейні обставини. Сталося так, що на війні загинув батько чоловіка, а матір, яка має інвалідність ІІІ групи та потребує допомоги й догляду, залишилася сама.До того ж сам, волинянин мав важкі поранення, тому довгий час лікувався. У квітні 2024 року він добровільно прибув до слідчого відділу Державного бюро розслідувань.Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 5 ст. 407 КК України, тобто як неявку на службу без поважних причин, вчинену військовослужбовцем в умовах воєнного стану. Таке кримінальне правопорушення належить до тяжких.Але також врахували важкі сімейні обставини – загибель батька, перебування на утриманні матері з інвалідністю. Волинянин раніше судимим не був, за місцем служби характеризується позитивно.У підсумку Артура П. визнали винним та призначили йому п’ять років позбавлення волі. Але його звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном тривалістю один рік.