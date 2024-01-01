Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 14 копійок і становить 41,05 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,05 (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,50 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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