Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:12
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 14 копійок і становить 41,05 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,05 (-14 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,50 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,05 (-14 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,50 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)
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