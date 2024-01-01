Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США – 41,05 (-14 коп.)



Курс євро



1 євро – 45,50 (-20 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 14 копійок і становить 41,05 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.1 долар США – 41,05 (-14 коп.)1 євро – 45,50 (-20 коп.)1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)

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