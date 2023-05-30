У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо
Сьогодні, 03:11
У селі Боратин Луцького району тимчасово призупинять газопостачання на чотири дні. Газу не буде з 09:00 3 вересня до 17:00 6 вересня.
Про це повідомили на сайті Боратинської громади. Упродовж чотирьох днів послугу відімкнуть на вулиці Горіхова і на вулиці Набережній (з 1-ї по 13-ту).
Тимчасове відключення газу для окремих споживачів пов'язане з проведенням регламентних робіт на мережах середнього тиску по газорозподільній станції (ГРС) у Луцьку.
Відновлення газопостачання відбудеться з 10:00 5 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це повідомили на сайті Боратинської громади. Упродовж чотирьох днів послугу відімкнуть на вулиці Горіхова і на вулиці Набережній (з 1-ї по 13-ту).
Тимчасове відключення газу для окремих споживачів пов'язане з проведенням регламентних робіт на мережах середнього тиску по газорозподільній станції (ГРС) у Луцьку.
Відновлення газопостачання відбудеться з 10:00 5 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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