У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо

У селі Боратин Луцького району тимчасово призупинять газопостачання на чотири дні. Газу не буде з 09:00 3 вересня до 17:00 6 вересня.Про це повідомили на сайті Боратинської громади. Упродовж чотирьох днів послугу відімкнуть на вулиці Горіхова і на вулиці Набережній (з 1-ї по 13-ту).Тимчасове відключення газу для окремих споживачів пов'язане з проведенням регламентних робіт на мережах середнього тиску по газорозподільній станції (ГРС) у Луцьку.Відновлення газопостачання відбудеться з 10:00 5 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.