У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо

У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо
У селі Боратин Луцького району тимчасово призупинять газопостачання на чотири дні. Газу не буде з 09:00 3 вересня до 17:00 6 вересня.
Про це повідомили на сайті Боратинської громади. Упродовж чотирьох днів послугу відімкнуть на вулиці Горіхова і на вулиці Набережній (з 1-ї по 13-ту).

Тимчасове відключення газу для окремих споживачів пов'язане з проведенням регламентних робіт на мережах середнього тиску по газорозподільній станції (ГРС) у Луцьку.

Відновлення газопостачання відбудеться з 10:00 5 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газопостачання, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо
Сьогодні, 03:11
Уряд затвердив ціни на газ до наступного року: скільки платитимуть українці
Сьогодні, 01:30
2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Якою буде погода на Волині у перші дні вересня: прогноз синоптиків
01 вересень, 23:17
На Волині прощатимуться з Героєм Едуардом Вовчуком
01 вересень, 22:12
Схожі новини
У серпні 122 будинки на Волині тимчасово будуть без газу У серпні 122 будинки на Волині тимчасово будуть без газу
01 серпень, 07:11
У десятьох селах на Волині два дні не буде газу через ремонт мереж У десятьох селах на Волині два дні не буде газу через ремонт мереж
30 травень, 2023, 16:35
Суд оштрафував водія, який залишив без газопостачання село на Волині Суд оштрафував водія, який залишив без газопостачання село на Волині
22 лютий, 2022, 14:15
Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці
01 вересень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі біля Луцька чотири дні не буде газу. Що відомо
Сьогодні, 03:11
 0
Уряд затвердив ціни на газ до наступного року: скільки платитимуть українці
Сьогодні, 01:30
 0
2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Якою буде погода на Волині у перші дні вересня: прогноз синоптиків
01 вересень, 23:17
 0
На Волині прощатимуться з Героєм Едуардом Вовчуком
01 вересень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8