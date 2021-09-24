Уряд затвердив ціни на газ до наступного року: скільки платитимуть українці

Кабінет міністрів до 30 квітня 2025 року подовжив дію спецобов'язків щодо пільгового постачання газу підприємствам теплокомуненерго, побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем та виробникам електроенергії.Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 23 серпня, повідомили у НАК "Нафтогаз Україна"."Україну попереду очікує складна зима. У цих умовах ключова задача групи "Нафтогаз" - дати українцям та українському бізнесу певну стабільність та передбачуваність протягом наступного опалювального сезону. Газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож, ми як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватимемо бути опорою для українців у ці складні часи", - заявив очільник правління "Нафтогаз"уТакі ціни діятимуть до кінця наступного опалювального сезону:кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 грн з ПДВдля виробництва теплової енергії для населення - 7,42 грндля виробництва теплової енергії для бюджетних установ - 16,39 грндля виробництва електроенергії у конденсаційному циклі - 10,5 грндля виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі - 16,5 грн