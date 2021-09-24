Уряд затвердив ціни на газ до наступного року: скільки платитимуть українці
Сьогодні, 01:30
Кабінет міністрів до 30 квітня 2025 року подовжив дію спецобов'язків щодо пільгового постачання газу підприємствам теплокомуненерго, побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем та виробникам електроенергії.
Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 23 серпня, повідомили у НАК "Нафтогаз Україна".
"Україну попереду очікує складна зима. У цих умовах ключова задача групи "Нафтогаз" - дати українцям та українському бізнесу певну стабільність та передбачуваність протягом наступного опалювального сезону. Газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож, ми як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватимемо бути опорою для українців у ці складні часи", - заявив очільник правління "Нафтогаз"у Олексій Чернишов.
Такі ціни діятимуть до кінця наступного опалювального сезону:
кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 грн з ПДВ
для виробництва теплової енергії для населення - 7,42 грн
для виробництва теплової енергії для бюджетних установ - 16,39 грн
для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі - 10,5 грн
для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі - 16,5 грн
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Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 23 серпня, повідомили у НАК "Нафтогаз Україна".
"Україну попереду очікує складна зима. У цих умовах ключова задача групи "Нафтогаз" - дати українцям та українському бізнесу певну стабільність та передбачуваність протягом наступного опалювального сезону. Газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож, ми як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватимемо бути опорою для українців у ці складні часи", - заявив очільник правління "Нафтогаз"у Олексій Чернишов.
Такі ціни діятимуть до кінця наступного опалювального сезону:
кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 грн з ПДВ
для виробництва теплової енергії для населення - 7,42 грн
для виробництва теплової енергії для бюджетних установ - 16,39 грн
для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі - 10,5 грн
для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі - 16,5 грн
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