Якою буде погода на Волині у перші дні вересня: прогноз синоптиків

Якою буде погода на Волині у перші дні вересня: прогноз синоптиків
У перший тиждень вересня на території Волинської області та в обласному центрі прогнозують теплу погоду, без опадів.

Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.

Через те, що погода з 2 до 6 вересня матиме антициклональний характер, на території області утримається сонячна, суха погода, без опадів.

Вітер слабкий, східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж тижня вночі — 15-17 градусів тепла, вдень — від 25 до 31 градуса тепла.

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Теги: погода, прогноз
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