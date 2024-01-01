Якою буде погода на Волині у перші дні вересня: прогноз синоптиків





Про це Світлана Дриганюк.



Через те, що погода з 2 до 6 вересня матиме антициклональний характер, на території області утримається сонячна, суха погода, без опадів.



Вітер слабкий, східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж тижня вночі — 15-17 градусів тепла, вдень — від 25 до 31 градуса тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У перший тиждень вересня на території Волинської області та в обласному центрі прогнозують теплу погоду, без опадів.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїЧерез те, що погода з 2 до 6 вересня матиме антициклональний характер, на території області утримається сонячна, суха погода, без опадів.Вітер слабкий, східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж тижня вночі — 15-17 градусів тепла, вдень — від 25 до 31 градуса тепла.

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