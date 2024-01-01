На Волині прощатимуться з Героєм Едуардом Вовчуком

Рожищенська громада проведе в останню земну дорогу загиблого Героя1982 року народження. Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 2 вересня.Про це повідомляє Рожищенська міська рада.Об 11:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Відспівають солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.Від храму траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя - на Алею Слави міського кладовища.Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за кожного з нас, та підтримати родину у час скорботи.Нагадаємо, життя солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука обірвалося 28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області.