На Волині прощатимуться з Героєм Едуардом Вовчуком
Сьогодні, 22:12
Рожищенська громада проведе в останню земну дорогу загиблого Героя Едуарда Васильовича Вовчука 1982 року народження. Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 2 вересня.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Об 11:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Відспівають солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Від храму траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя - на Алею Слави міського кладовища.
Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за кожного з нас, та підтримати родину у час скорботи.
Нагадаємо, життя солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука обірвалося 28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області.
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Об 11:00 год. біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Відспівають солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Від храму траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя - на Алею Слави міського кладовища.
Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за кожного з нас, та підтримати родину у час скорботи.
Нагадаємо, життя солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука обірвалося 28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області.
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