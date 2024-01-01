На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев
На війні з російськими окупантами поблизу Торецька загинув захисник з Волині Іван Баришев.

Про це повідомляє Павлівська громада, передає ВСН.

Іван Васильович Баришев 1975р.н., житель села Риковичі. Чоловік до останнього подиху був вірний військовій присязі, мужньо загинув під час ворожого обстрілу. Загинув 31 серпня поблизу н.п.Торецьк Донецької області.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев


У зв’язку з втратою воїна 1-2 вересня у громаді оголошено дні жалоби.

Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя, дату та місце поховання повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
На Сумщині російські війська атакували колону зерновозів
Сьогодні, 19:10
Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину, – ISW
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова
31 серпень, 16:10
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Цюпяшук На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Цюпяшук
30 серпень, 22:14
На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик
30 серпень, 20:37
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк
28 серпень, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Сумщині російські війська атакували колону зерновозів
Сьогодні, 19:10
 0
Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину, – ISW
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8