На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Баришев





Про це повідомляє Павлівська громада, передає



Іван Васильович Баришев 1975р.н., житель села Риковичі. Чоловік до останнього подиху був вірний військовій присязі, мужньо загинув під час ворожого обстрілу. Загинув 31 серпня поблизу н.п.Торецьк Донецької області.





У зв’язку з втратою воїна 1-2 вересня у громаді оголошено дні жалоби.



Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя, дату та місце поховання повідомимо згодом.

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