Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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