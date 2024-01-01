На Сумщині російські війська атакували колону зерновозів
Сьогодні, 19:10
Поблизу с. Верхня Сироватка Сумської області напередодні ввечері російські війська обстріляли ракетами колону зерновозів, загинув 23-річний водій однієї з машин.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає Укрінформ.
За даними слідства, 31 серпня близько 20:30 ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів на шляху Суми - Харків поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.
"Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальники поранені", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що сталося займання одного вантажного автомобіля та пошкоджено близько 20 машин.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає Укрінформ.
За даними слідства, 31 серпня близько 20:30 ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів на шляху Суми - Харків поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.
"Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальники поранені", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що сталося займання одного вантажного автомобіля та пошкоджено близько 20 машин.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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