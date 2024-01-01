У селі біля Луцька планують збудувати дитячий хоспіс





«Сесія надала дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки та на розробку відповідної документації. Це є першим кроком для реалізації проєкту в життя», – уточнили



Благодійний фонд «З Богом у серці» опікується онкохворими дітьми з грудня 2020 року. Його засновниця і директорка Марія Бадалян повідомила, що створення закладу для надання медичної, соціальної та психологічної допомоги пацієнтам із невиліковними хворобами є необхідністю, адже жодних подібних у громаді та поблизу немає.



«Наш найбільший біль – діти, яких визнають невиліковно хворими. Ми хочемо побудувати те, чого в Україні немає – дитячий хоспіс. Паліативна допомога в Україні тільки починає розвиватися. Роботи багато. Ми можемо бути більш гнучкими у цій сфері, ніж держава. Завдяки меценатам, грантодавцям. Ми хочемо зробити це саме в Луцькому районі у селі Зміїнець. Проєкт важкий. Він вартуватиме багато фінансів. Ми спілкуємось з проектною компанією, яка це робитиме. Але нам треба гарантії від міста. Вже на таких перших кроках ми бачитимемо, на скільки місто готове до цього. Ми відкриті до комунікації», – розповіла під час сесії міськради Марія Бадалян.



Фонд уже придбав 1,05 га землі у селі Зміїнець. Розробку детального плану забудови території депутати погодили. Коли буде готовий проєкт плану, його розглядатимуть на виконкомі та в сесійній залі. Далі фонд зможе замовляти проєкт, а тоді – шукатиме фінанси на його реалізацію.



«Ми плануємо залучати всіх – і бізнес, і міжнародні фонди, і людей, які зможуть долучитися посильними внесками. Буде вимальовуватися кошторис, але це дуже великі гроші, тож ми плануємо передбачити можливість будуватись по етапах, залежно від пріоритетів», – зауважила Марія Бадалян.



Додамо, що хоспіс – це медичний заклад, в якому перебувають хворі з важкими діагнозами. Основна мета таких закладів – полегшення останніх днів життя пацієнтів. Доступ до хворих у хоспісах завжди відкритий для родичів і друзів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійний фонд «З Богом у серці» планує збудувати дитячий хоспіс у селі Зміїнець Луцького району. Під час сесії Луцької міської ради у середу, 28 серпня, депутати підтримали ініціативу та надали дозвіл на розроблення проєкту детального плану забудови 1,05 га землі.«Сесія надала дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки та на розробку відповідної документації. Це є першим кроком для реалізації проєкту в життя», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Луцької міської ради.Благодійний фонд «З Богом у серці» опікується онкохворими дітьми з грудня 2020 року. Його засновниця і директорка Марія Бадалян повідомила, що створення закладу для надання медичної, соціальної та психологічної допомоги пацієнтам із невиліковними хворобами є необхідністю, адже жодних подібних у громаді та поблизу немає.«Наш найбільший біль – діти, яких визнають невиліковно хворими. Ми хочемо побудувати те, чого в Україні немає – дитячий хоспіс. Паліативна допомога в Україні тільки починає розвиватися. Роботи багато. Ми можемо бути більш гнучкими у цій сфері, ніж держава. Завдяки меценатам, грантодавцям. Ми хочемо зробити це саме в Луцькому районі у селі Зміїнець. Проєкт важкий. Він вартуватиме багато фінансів. Ми спілкуємось з проектною компанією, яка це робитиме. Але нам треба гарантії від міста. Вже на таких перших кроках ми бачитимемо, на скільки місто готове до цього. Ми відкриті до комунікації», – розповіла під час сесії міськрадиФонд уже придбав 1,05 га землі у селі Зміїнець. Розробку детального плану забудови території депутати погодили. Коли буде готовий проєкт плану, його розглядатимуть на виконкомі та в сесійній залі. Далі фонд зможе замовляти проєкт, а тоді – шукатиме фінанси на його реалізацію.«Ми плануємо залучати всіх – і бізнес, і міжнародні фонди, і людей, які зможуть долучитися посильними внесками. Буде вимальовуватися кошторис, але це дуже великі гроші, тож ми плануємо передбачити можливість будуватись по етапах, залежно від пріоритетів», – зауважила Марія Бадалян.Додамо, що хоспіс – це медичний заклад, в якому перебувають хворі з важкими діагнозами. Основна мета таких закладів – полегшення останніх днів життя пацієнтів. Доступ до хворих у хоспісах завжди відкритий для родичів і друзів.

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