Ворог захопив Парасковіївку на Донеччині, – DeepState





Про це пише



"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що за минулу добу, 31 серпня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1350 своїх військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на війні проти України померли або зазнали поранень 616 300 росіян.





Українські захисники знешкодили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки росіян.



Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів (десятьма ракетами), 73 авіаційних ударів, залучивши 96 КАБів. Крім цього, здійснили майже 3900 обстрілів, 96 з них — із РСЗВ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині та просунулися у трьох населених пунктах.Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState."Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що за минулу добу, 31 серпня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1350 своїх військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на війні проти України померли або зазнали поранень 616 300 росіян.Українські захисники знешкодили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки росіян.Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів (десятьма ракетами), 73 авіаційних ударів, залучивши 96 КАБів. Крім цього, здійснили майже 3900 обстрілів, 96 з них — із РСЗВ.

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