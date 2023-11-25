На Волині студенти роблять дрони, які відправлять на Донеччину та Луганщину





Про це Софія Руднєва з Сєвєродонецька, котра разом із 17-річним Юліаном Головчуком з Луцька збирають безпілотники задля перемоги України.



Перший дрон, котрий поїхав на Покровський напрямок, дівчина створила в рамках своєї наукової роботи. Наступні чотири дрони також відправили для бійців на Донеччину. Нині ж квадрокоптери, над якими працюють, усі дрони після тестування будуть відправлені воїнам Луганського прикордонного загону.



Софія Руднєва з Сєвєродонецька переїхала до Луцька на початку повномасштабного вторгнення. Дівчина є призеркою Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук і зробила дрон та інструкцію для його виготовлення, якою послуговуються і тепер.



"Це створено для того, щоб будь-яка людина змогла зібрати дрон, Тут іде ознайомлення з деталями, щоб людина вникла в курс, зрозуміла що таке відеопередавач, які вони бувають і так далі", — сказала дівчина.



Зараз Софія створює квадрокоптер — дрон із чотирма двигунами — разом із лучанином Юліаном Головчуком. Хлопець розповів, що цьогоріч переміг на міжнародній олімпіаді геніїв, зробивши робота, що збирає сміття. Зі слів студента, дрон обладнаний камерою нічного бачення та відеопередавачем, який захищений від РЕБа.



"Також є контролер — це мозок дрона, що керує двигунами, обробляє сигнали, які до нього приходять. У нас є передавач відео, і транслює відео пілоту в FPV-окуляри або на телефон. Цей дрон може працювати як скид, і його можна перетворити в камікадзе або використовувати як розвідувальний", — сказав хлопець.



Для роботи над дроном, розповів Юліан Головчук, потрібно мати паяльник, викрутку з різними насадками та інші засоби.



Для старту роботи над коптерами Софія Руднєва оголосила збір грошей у соцмережах. З її слів, за вісім днів люди задонатили 86 тисяч гривень: ці кошти витратили на купівлю комплектуючих, з яких зберуть 8 дронів.



Безпілотні апарати роблять відповідно до потреб військових, сказав Юліан, тобто апарат повинен мати кріплення для навантаження до 3 кілограмів та літати впродовж 25 хвилин.



"Один з восьми дронів я передаю своєму батькові, у нього спеціальне призначення, він має виконувати функцію скиду. Оскільки це умови його напряму ", — додав хлопець.



Випробували дрони в польоті інструктори навчально-рекрутингового центру "Volyn Falcons". Інструктор Олег Пономаренко зазначив, що дав підліткам декілька порад щодо вдосконалення технічних спроможностей безпілотників. З його слів, маленький дрон, вартість якого до 25 тисяч гривень, може знищувати техніку, яка коштує мільйони гривень.



"Протестували дрон, якій нам надали Софія та Юліан. Вони практично дійшли до ідеалу. Можемо залітати в бліндажі, підлітати близько до якоїсь техніки. Є чимало операцій зі знищення "Сонцепьоків", й іншої великої техніки. Ця річ рятує життя наших хлопців", — зазначив волинянин.



Як додав інструктор з FPV-пілотування, маленький дрон, вартість якого до 25 тисяч гривень, може знищувати техніку, яка коштує мільйони гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині двоє підлітків почали збирати дрони, що здатні нести 3 кілограми вибухового заряду. Безпілотні апарати роблять відповідно до потреб військових: апарати повинні мати кріплення для навантаження та літати впродовж 25 хвилин.Про це Суспільному розповіла 17-річназ Сєвєродонецька, котра разом із 17-річнимз Луцька збирають безпілотники задля перемоги України.Перший дрон, котрий поїхав на Покровський напрямок, дівчина створила в рамках своєї наукової роботи. Наступні чотири дрони також відправили для бійців на Донеччину. Нині ж квадрокоптери, над якими працюють, усі дрони після тестування будуть відправлені воїнам Луганського прикордонного загону.Софія Руднєва з Сєвєродонецька переїхала до Луцька на початку повномасштабного вторгнення. Дівчина є призеркою Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук і зробила дрон та інструкцію для його виготовлення, якою послуговуються і тепер."Це створено для того, щоб будь-яка людина змогла зібрати дрон, Тут іде ознайомлення з деталями, щоб людина вникла в курс, зрозуміла що таке відеопередавач, які вони бувають і так далі", — сказала дівчина.Зараз Софія створює квадрокоптер — дрон із чотирма двигунами — разом із лучанином Юліаном Головчуком. Хлопець розповів, що цьогоріч переміг на міжнародній олімпіаді геніїв, зробивши робота, що збирає сміття. Зі слів студента, дрон обладнаний камерою нічного бачення та відеопередавачем, який захищений від РЕБа."Також є контролер — це мозок дрона, що керує двигунами, обробляє сигнали, які до нього приходять. У нас є передавач відео, і транслює відео пілоту в FPV-окуляри або на телефон. Цей дрон може працювати як скид, і його можна перетворити в камікадзе або використовувати як розвідувальний", — сказав хлопець.Для роботи над дроном, розповів Юліан Головчук, потрібно мати паяльник, викрутку з різними насадками та інші засоби.Для старту роботи над коптерами Софія Руднєва оголосила збір грошей у соцмережах. З її слів, за вісім днів люди задонатили 86 тисяч гривень: ці кошти витратили на купівлю комплектуючих, з яких зберуть 8 дронів.Безпілотні апарати роблять відповідно до потреб військових, сказав Юліан, тобто апарат повинен мати кріплення для навантаження до 3 кілограмів та літати впродовж 25 хвилин."Один з восьми дронів я передаю своєму батькові, у нього спеціальне призначення, він має виконувати функцію скиду. Оскільки це умови його напряму ", — додав хлопець.Випробували дрони в польоті інструктори навчально-рекрутингового центру "Volyn Falcons". Інструкторзазначив, що дав підліткам декілька порад щодо вдосконалення технічних спроможностей безпілотників. З його слів, маленький дрон, вартість якого до 25 тисяч гривень, може знищувати техніку, яка коштує мільйони гривень."Протестували дрон, якій нам надали Софія та Юліан. Вони практично дійшли до ідеалу. Можемо залітати в бліндажі, підлітати близько до якоїсь техніки. Є чимало операцій зі знищення "Сонцепьоків", й іншої великої техніки. Ця річ рятує життя наших хлопців", — зазначив волинянин.Як додав інструктор з FPV-пілотування, маленький дрон, вартість якого до 25 тисяч гривень, може знищувати техніку, яка коштує мільйони гривень.

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