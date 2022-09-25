Повідомили деталі пожежі кафе у Луцьку

Повідомили деталі пожежі кафе у Луцьку
31 серпня о 22-й годині трапилося задимлення у кафе Barista Coffee Place на вулиці Привокзальній у Луцьку.

Очевидці повідомляли, що на місці події працювали дві бригади рятувальників.

Як розповіли Волинським Новинам в пресслужбі ДСНС у Волинській області, рятувальники працювали на місці події. Встановлено, що у приміщенні трапилося коротке замикання електромережі без подальшого горіння.

Постраждалих не було.

Наслідки події ліквідовано.

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Теги: Луцьк, кафе, пожежа
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