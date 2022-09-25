Повідомили деталі пожежі кафе у Луцьку
Сьогодні, 12:03
31 серпня о 22-й годині трапилося задимлення у кафе Barista Coffee Place на вулиці Привокзальній у Луцьку.
Очевидці повідомляли, що на місці події працювали дві бригади рятувальників.
Як розповіли Волинським Новинам в пресслужбі ДСНС у Волинській області, рятувальники працювали на місці події. Встановлено, що у приміщенні трапилося коротке замикання електромережі без подальшого горіння.
Постраждалих не було.
Наслідки події ліквідовано.
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Очевидці повідомляли, що на місці події працювали дві бригади рятувальників.
Як розповіли Волинським Новинам в пресслужбі ДСНС у Волинській області, рятувальники працювали на місці події. Встановлено, що у приміщенні трапилося коротке замикання електромережі без подальшого горіння.
Постраждалих не було.
Наслідки події ліквідовано.
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