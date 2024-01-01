Сили ППО збили 8 з 11 дронів над Україною





Про це повідомляють Повітряні сили.



Зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим.



БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.



За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 1 вересня силами Протиповітряної оборони збито вісім ударних БпЛА над п’ятьма областями.Про це повідомляють Повітряні сили.Зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим.БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

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