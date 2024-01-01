Сили ППО збили 8 з 11 дронів над Україною

Сили ППО збили 8 з 11 дронів над Україною
У ніч на 1 вересня силами Протиповітряної оборони збито вісім ударних БпЛА над п’ятьма областями.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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