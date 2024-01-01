Матері Героя України з Волині президент вручив сертифікат на квартиру
Сьогодні, 08:20
Матері загиблого захисника та Героя України з селища Ратне на Волині Едуарда Камардіна президент Володимир Зеленський вручив сертифікат на квартиру.
Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук, пише Суспільне.
Вручення сертифіката відбулось у Києві, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 29 серпня.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив 16 орденів "Золота Зірка" і 22 сертифікати на квартири.
Що відомо про Едуарда Камардіна
23-річний житель селища Ратне капітан Едуард Камардін загинув 5 вересня 2022 року під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей.
Волинянин у 2016 році закінчив ліцей №1 селища Ратне ім. В. Газіна. Того ж року вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку успішно закінчив. Проходив службу у військовій частині, на посаді командира мотопіхотної роти.
Боєць із позивним "Ярий" воював з першого дня повномасштабного вторгнення. Спершу Едуард Камардін був старшим лейтенантом, згодом – капітаном, командиром мотопіхотної роти.
10 липня 2023 року Едуарду Камардіну надали звання Героя України.
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Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук, пише Суспільне.
Вручення сертифіката відбулось у Києві, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 29 серпня.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними Героїв України та вручив 16 орденів "Золота Зірка" і 22 сертифікати на квартири.
Що відомо про Едуарда Камардіна
23-річний житель селища Ратне капітан Едуард Камардін загинув 5 вересня 2022 року під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей.
Волинянин у 2016 році закінчив ліцей №1 селища Ратне ім. В. Газіна. Того ж року вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку успішно закінчив. Проходив службу у військовій частині, на посаді командира мотопіхотної роти.
Боєць із позивним "Ярий" воював з першого дня повномасштабного вторгнення. Спершу Едуард Камардін був старшим лейтенантом, згодом – капітаном, командиром мотопіхотної роти.
10 липня 2023 року Едуарду Камардіну надали звання Героя України.
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