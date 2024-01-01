Патріарх кирило: РПЦ — єдина інституція, що досі поєднує Україну з росією та Білоруссю





Про це предстоятель РПЦ розповів під час святкової трапези після літургії в Успенському соборі Московського Кремля 28 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем, пише



Кирило зазначив, що для РПЦ немає політичних кордонів, і для нього Київ, Мінськ та інші столиці республік колишнього СРСР «є найважливішими духовними центрами єдиної Святої Русі».



За його словами, «ця свідомість» пронизує більшість духовенства та вірянин не лише в рф, але «навіть і там, де за висловлювання подібних поглядів можна втратити свободу», вказавши на Україну.



«Тому насамперед я думаю про наших владик і священників, про наших вірян братів і сестер в Україні, багато з яких мужньо тримають удар у цей момент смути», — сказав московський патріарх, підтвердивши, що розглядає УПЦ частиною РПЦ.



Нагадаємо, раніше Православна церква України зверталася з офіційним листом до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням умовити патріарха московського кирила відмовитися від ідеології «русского мира».



Перед цим патріарх Варфоломій визнав, що російська церква та державне керівництво рф співпрацювали у злочині агресії та є відповідальними за вчинені злочини, як-от викрадення українських дітей. За його словами, росіяни потребують «духовного відродження».



Законопроєкт «проти УПЦ МП»



Президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.



Так, відповідальний орган має проводити релігієзнавчу експертизу організацій щодо підлеглості центрам упливу в рф. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, аби та їх усунула. Якщо організація порушить термін, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».



Далі має відбутися суд, який вирішить, забороняти релігійну організацію чи ні. Під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП загалом, а окремі юридичні особи, які її представляють. Тобто кожна окрема парафія, єпархія — і далі за церковно-адміністративною ієрархією. Станом на 2021 рік УПЦ МП мала 12,4 тисячі зареєстрованих організацій в Україні.



В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».



Після ухвалення законопроєкту в УПЦ МП в коментарі для hromadske заявили, що «Українська православна церква й надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне».



Також там вважають, що Держетнополітики спершу повинна «потурбуватися» про ситуацію в ПЦУ, уточнивши докази виходу її двох митрополитів зі складу РПЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патріарх московський кирило заявив, що російська православна церква є єдиною інституцію, що сьогодні пов’язує росію, Україну та Білорусь.Про це предстоятель РПЦ розповів під час святкової трапези після літургії в Успенському соборі Московського Кремля 28 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем, пише Громадське Кирило зазначив, що для РПЦ немає політичних кордонів, і для нього Київ, Мінськ та інші столиці республік колишнього СРСР «є найважливішими духовними центрами єдиної Святої Русі».За його словами, «ця свідомість» пронизує більшість духовенства та вірянин не лише в рф, але «навіть і там, де за висловлювання подібних поглядів можна втратити свободу», вказавши на Україну.«Тому насамперед я думаю про наших владик і священників, про наших вірян братів і сестер в Україні, багато з яких мужньо тримають удар у цей момент смути», — сказав московський патріарх, підтвердивши, що розглядає УПЦ частиною РПЦ.Нагадаємо, раніше Православна церква України зверталася з офіційним листом до Вселенського Патріархаз проханням умовити патріарха московського кирила відмовитися від ідеології «русского мира».Перед цим патріарх Варфоломій визнав, що російська церква та державне керівництво рф співпрацювали у злочині агресії та є відповідальними за вчинені злочини, як-от викрадення українських дітей. За його словами, росіяни потребують «духовного відродження».Президент24 серпня підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.Так, відповідальний орган має проводити релігієзнавчу експертизу організацій щодо підлеглості центрам упливу в рф. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, аби та їх усунула. Якщо організація порушить термін, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».Далі має відбутися суд, який вирішить, забороняти релігійну організацію чи ні. Під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП загалом, а окремі юридичні особи, які її представляють. Тобто кожна окрема парафія, єпархія — і далі за церковно-адміністративною ієрархією. Станом на 2021 рік УПЦ МП мала 12,4 тисячі зареєстрованих організацій в Україні.В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».Після ухвалення законопроєкту в УПЦ МП в коментарі для hromadske заявили, що «Українська православна церква й надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне».Також там вважають, що Держетнополітики спершу повинна «потурбуватися» про ситуацію в ПЦУ, уточнивши докази виходу її двох митрополитів зі складу РПЦ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію