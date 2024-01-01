Патріарх кирило: РПЦ — єдина інституція, що досі поєднує Україну з росією та Білоруссю

Патріарх кирило: РПЦ — єдина інституція, що досі поєднує Україну з росією та Білоруссю
Патріарх московський кирило заявив, що російська православна церква є єдиною інституцію, що сьогодні пов’язує росію, Україну та Білорусь.

Про це предстоятель РПЦ розповів під час святкової трапези після літургії в Успенському соборі Московського Кремля 28 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем, пише Громадське.

Кирило зазначив, що для РПЦ немає політичних кордонів, і для нього Київ, Мінськ та інші столиці республік колишнього СРСР «є найважливішими духовними центрами єдиної Святої Русі».

За його словами, «ця свідомість» пронизує більшість духовенства та вірянин не лише в рф, але «навіть і там, де за висловлювання подібних поглядів можна втратити свободу», вказавши на Україну.

«Тому насамперед я думаю про наших владик і священників, про наших вірян братів і сестер в Україні, багато з яких мужньо тримають удар у цей момент смути», — сказав московський патріарх, підтвердивши, що розглядає УПЦ частиною РПЦ.

Нагадаємо, раніше Православна церква України зверталася з офіційним листом до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням умовити патріарха московського кирила відмовитися від ідеології «русского мира».

Перед цим патріарх Варфоломій визнав, що російська церква та державне керівництво рф співпрацювали у злочині агресії та є відповідальними за вчинені злочини, як-от викрадення українських дітей. За його словами, росіяни потребують «духовного відродження».

Законопроєкт «проти УПЦ МП»

Президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Так, відповідальний орган має проводити релігієзнавчу експертизу організацій щодо підлеглості центрам упливу в рф. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, аби та їх усунула. Якщо організація порушить термін, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».

Далі має відбутися суд, який вирішить, забороняти релігійну організацію чи ні. Під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП загалом, а окремі юридичні особи, які її представляють. Тобто кожна окрема парафія, єпархія — і далі за церковно-адміністративною ієрархією. Станом на 2021 рік УПЦ МП мала 12,4 тисячі зареєстрованих організацій в Україні.

В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».

Після ухвалення законопроєкту в УПЦ МП в коментарі для hromadske заявили, що «Українська православна церква й надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне».

Також там вважають, що Держетнополітики спершу повинна «потурбуватися» про ситуацію в ПЦУ, уточнивши докази виходу її двох митрополитів зі складу РПЦ.

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Теги: УПЦ МП, заборона
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