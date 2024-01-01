1 вересня на Волині: гортаючи календар

1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.

День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.

Цього дня також день народження у волинського журналіста Сергія Крайвановича, який зараз перебуває у війську.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято й бажаємо Перемоги та усіх можливих особистих перемог!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця
Сьогодні, 01:11
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
31 серпень, 23:07
У Луцьку горить кафе
31 серпень, 22:35
Важкохворій одномісячній дівчинці з Волині потрібна термінова допомога на лікування
31 серпень, 22:24
Схожі новини
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
18 серпня на Волині: гортаючи календар 18 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
11 серпня на Волині: гортаючи календар 11 серпня на Волині: гортаючи календар
11 серпень, 00:00
4 серпня на Волині: гортаючи календар 4 серпня на Волині: гортаючи календар
04 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця
Сьогодні, 01:11
 0
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
31 серпень, 23:07
 0
У Луцьку горить кафе
31 серпень, 22:35
 0
Важкохворій одномісячній дівчинці з Волині потрібна термінова допомога на лікування
31 серпень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8