У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця

У Харкові 30 серпня під час російського обстрілу загинула 18-річна художницяПро це повідомив письменник«Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко — дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», — написав Жадан.Він також показав малюнок, який надіслала йому художниця.Вероніка Кожушко брала активну участь у творчому житті міста. Журналістрозповів, що познайомився з дівчиною на його лекції про військові поховання у Харкові. Він повідомив, що художниця потрапила під обстріл дорогою на презентацію фільму.Про загибель дівчини повідомила також літературознавиця Ярина Цимбал. Вона розповіла, що художниця малювала на сумках портрети українських письменників.«Я познайомилася з Нікою, коли вона прийшла знімати мій квартирник у “Слові”. Вони прийшли трохи раніше: три юні дівчини й один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі — торби-шопери Нічиної роботи, листівки. На них Держпром, “Слово”, Семенко, Хвильовий, Курбас», — написала Цимбал.30 серпня росіяни відкрили вогонь по Харкову, зокрема поцілили у 12-поверховий будинок. Внаслідок масованого обстрілу постраждали 97 людей, семеро загинули.Міський голова Харкова Терехов також повідомляв, що окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику.