У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця

У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця
У Харкові 30 серпня під час російського обстрілу загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко.

Про це повідомив письменник Сергій Жадан.

«Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко — дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», — написав Жадан.

Він також показав малюнок, який надіслала йому художниця.

Вероніка Кожушко брала активну участь у творчому житті міста. Журналіст Вахтанг Кіпіані розповів, що познайомився з дівчиною на його лекції про військові поховання у Харкові. Він повідомив, що художниця потрапила під обстріл дорогою на презентацію фільму.

Про загибель дівчини повідомила також літературознавиця Ярина Цимбал. Вона розповіла, що художниця малювала на сумках портрети українських письменників.

«Я познайомилася з Нікою, коли вона прийшла знімати мій квартирник у “Слові”. Вони прийшли трохи раніше: три юні дівчини й один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі — торби-шопери Нічиної роботи, листівки. На них Держпром, “Слово”, Семенко, Хвильовий, Курбас», — написала Цимбал.
У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула 18-річна художниця

30 серпня росіяни відкрили вогонь по Харкову, зокрема поцілили у 12-поверховий будинок. Внаслідок масованого обстрілу постраждали 97 людей, семеро загинули.

Міський голова Харкова Терехов також повідомляв, що окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику.

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Теги: Харків, художниця, обстріл
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