У Луцькому районі у 10-метрову криницю впала 83-річна жінка

У Луцькому районі у 10-метрову криницю впала 83-річна жінка
У селі Скриголове Мар'янівської територіальної громади Луцького району 83-річна жінка впала в 10-метрову криницю.

Про це повідомляє Волинь.

За попередньою інформацією, старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи. Залишилася на подвір'ї, доки дочка пішла по них, а та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю.

Тіло бабусі з 10-метрової глибини, близько 50 см якої вода, підняли на поверхню горохівські рятувальники.

Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (нещасний випадок).

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Теги: Волинь, криниця, бабуся
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