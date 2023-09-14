У Луцькому районі у 10-метрову криницю впала 83-річна жінка
Сьогодні, 06:04
У селі Скриголове Мар'янівської територіальної громади Луцького району 83-річна жінка впала в 10-метрову криницю.
Про це повідомляє Волинь.
За попередньою інформацією, старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи. Залишилася на подвір'ї, доки дочка пішла по них, а та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю.
Тіло бабусі з 10-метрової глибини, близько 50 см якої вода, підняли на поверхню горохівські рятувальники.
Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (нещасний випадок).
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Про це повідомляє Волинь.
За попередньою інформацією, старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи. Залишилася на подвір'ї, доки дочка пішла по них, а та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю.
Тіло бабусі з 10-метрової глибини, близько 50 см якої вода, підняли на поверхню горохівські рятувальники.
Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (нещасний випадок).
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