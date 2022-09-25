У Луцьку горить кафе





Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.



На місці події працюють дві пожежні машини.



За попередньою інформацією, загоряння сталось через несправну проводку.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 31 серпня, близько 22 години у Луцьку загорілось кафе «Barista Coffee Place».Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.На місці події працюють дві пожежні машини.За попередньою інформацією, загоряння сталось через несправну проводку.Деталі – згодом.

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