У Луцьку горить кафе
Сьогодні, 22:35
У суботу, 31 серпня, близько 22 години у Луцьку загорілось кафе «Barista Coffee Place».
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
На місці події працюють дві пожежні машини.
За попередньою інформацією, загоряння сталось через несправну проводку.
Деталі – згодом.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
На місці події працюють дві пожежні машини.
За попередньою інформацією, загоряння сталось через несправну проводку.
Деталі – згодом.
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