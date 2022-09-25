У Луцьку горить кафе

У Луцьку горить кафе
У суботу, 31 серпня, близько 22 години у Луцьку загорілось кафе «Barista Coffee Place».

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

На місці події працюють дві пожежні машини.

За попередньою інформацією, загоряння сталось через несправну проводку.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, кафе, пожежа
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