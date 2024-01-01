Розклад виступів українців у четвертий день Паралімпіади-2024 (неділя, 1 вересня): хто та коли змагається





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Упродовж дня визначаться 63 паралімпійських чемпіонів, за значну кількість медалей змагатимуться також українці. Відкриє програму дня бадмінтоністка Оксана Козина, яка пройшла до чвертьфіналу змагань та проведе матч о 9:30.



Останніми виступами за участі українців стануть фінали у плаванні та легкій атлетиці, що відбудуться у вечірню сесію змагань. Зокрема за медалі у штовханні ядра боротимуться одразу три українки — Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник



Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024: четвертий день (1 вересня)



09:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал



10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація



10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація



10:38. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація



11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал



11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація



11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація



11:47. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація



12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал



12:15. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація



12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація



12:30. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал



12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація



12:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал



12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал



13:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал



13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал



14:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал



16:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал



18:00. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч



18:30. Голбол. Китай — Україна



18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал



18:37. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал



18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал



19:00. Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап



19:31. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал



19:38. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал



20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал



20:10. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал



20:47. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал



20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 1 вересня, відбудеться четвертий змагальний день Паралімпійських ігор. Участь у ньому візьмуть 46 українських параспортсменів, зокрема команди у голболі та волейболі сидячи.Про це пише Суспільне Упродовж дня визначаться 63 паралімпійських чемпіонів, за значну кількість медалей змагатимуться також українці. Відкриє програму дня бадмінтоністка Оксана Козина, яка пройшла до чвертьфіналу змагань та проведе матч о 9:30.Останніми виступами за участі українців стануть фінали у плаванні та легкій атлетиці, що відбудуться у вечірню сесію змагань. Зокрема за медалі у штовханні ядра боротимуться одразу три українки — Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник09:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація10:38. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація11:47. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал12:15. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація12:30. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація12:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал13:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал14:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал16:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал18:00. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч18:30. Голбол. Китай — Україна18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал18:37. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал19:00. Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап19:31. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал19:38. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал20:10. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал20:47. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

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