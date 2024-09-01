Рекордна кількість БПЛА атакувала 15 областей росії





Про це пише



Традиційно російські військові відзвітували про збиття всіх безпілотників, водночас у соцмережах поширюють відео пожеж у багатьох областях.



Над територією Курської області в нічний час було "знищено і перехоплено" 46 БпЛА, над територією Брянської області 34, над територією Воронезької області - 28, над територією Бєлгородської області - 14, вісім - над територією Рязанської області, два - над Москвою, сім - над Московською областю, п'ять - над територією Калузької області, чотири - над територією Липецької області, три - над територією Тульської області.



Ще по два БпЛА нібито збили над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному - над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.



Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області були атаковані дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни відзвітували, що в ніч на 1 вересня їхні області атакували 158 БпЛА літакового типу.Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.Традиційно російські військові відзвітували про збиття всіх безпілотників, водночас у соцмережах поширюють відео пожеж у багатьох областях.Над територією Курської області в нічний час було "знищено і перехоплено" 46 БпЛА, над територією Брянської області 34, над територією Воронезької області - 28, над територією Бєлгородської області - 14, вісім - над територією Рязанської області, два - над Москвою, сім - над Московською областю, п'ять - над територією Калузької області, чотири - над територією Липецької області, три - над територією Тульської області.Ще по два БпЛА нібито збили над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному - над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області були атаковані дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

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