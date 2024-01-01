11 сіл на Волині тимчасово будуть без електропостачання
Сьогодні, 05:15
У Луцькому районі в понеділок, 2 вересня, тимчасово вимкнуть послугу з електропостачання в 11 селах, зокрема у восьми селах повністю, у трьох — частково.
Про це повідомили в пресцентрі "Волиньобленерго".
Світла не буде з 7:00 до 11:00 в таких населених пунктах:
• Липляни, Жидичин, Клепачів, Рокині, Сирники, Буків, Брище та Моташівка — повністю;
• Кульчин, Озерце та Княгининок — на окремих вулицях.
Причиною призупинення електропостачення, зазначили в установі, є ремонтні роботи.
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Про це повідомили в пресцентрі "Волиньобленерго".
Світла не буде з 7:00 до 11:00 в таких населених пунктах:
• Липляни, Жидичин, Клепачів, Рокині, Сирники, Буків, Брище та Моташівка — повністю;
• Кульчин, Озерце та Княгининок — на окремих вулицях.
Причиною призупинення електропостачення, зазначили в установі, є ремонтні роботи.
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