Змагалися й донатили на ЗСУ: в місті на Волині відбулися змагання з мотокросу





Про це повідомили в міській раді, пише



Загалом за першість змагалися 74 учасники — жінки та діти — з Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Львова, а також з Рівненської, Волинської, Київської та Хмельницької областей.



Мотолюбителі змагалися у класах: 50, 65, 85 см куб; жінки хобі мх 1, мх 2; ветерани мх 1, мх 2. Під час демонстрацій на мототреці спортсменів підтримували команди вболівальників.



Перше місце зайняла команда МЕЕ СТК "СОНА"(Ірпінь), друге — команда ДЮСШ "Автомобіліст" (Київ), третю сходинку — СТК "Волинь" (Нововолинськ).



Упродовж змагального дня зібрати понад 7 тисяч гривень, які спрямують на придбання дрона для 3-ї окремої штурмової бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинську 1 вересня відбувся третій етап кубка України з мотокросу. Цьогоріч змагання мали благодійну мету, зокрема організатори збирали донати на військо.Про це повідомили в міській раді, пише Суспільне Загалом за першість змагалися 74 учасники — жінки та діти — з Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Львова, а також з Рівненської, Волинської, Київської та Хмельницької областей.Мотолюбителі змагалися у класах: 50, 65, 85 см куб; жінки хобі мх 1, мх 2; ветерани мх 1, мх 2. Під час демонстрацій на мототреці спортсменів підтримували команди вболівальників.Перше місце зайняла команда МЕЕ СТК "СОНА"(Ірпінь), друге — команда ДЮСШ "Автомобіліст" (Київ), третю сходинку — СТК "Волинь" (Нововолинськ).Упродовж змагального дня зібрати понад 7 тисяч гривень, які спрямують на придбання дрона для 3-ї окремої штурмової бригади.

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