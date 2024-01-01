Змагалися й донатили на ЗСУ: в місті на Волині відбулися змагання з мотокросу

Змагалися й донатили на ЗСУ: в місті на Волині відбулися змагання з мотокросу
У місті Нововолинську 1 вересня відбувся третій етап кубка України з мотокросу. Цьогоріч змагання мали благодійну мету, зокрема організатори збирали донати на військо.

Про це повідомили в міській раді, пише Суспільне.

Загалом за першість змагалися 74 учасники — жінки та діти — з Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Львова, а також з Рівненської, Волинської, Київської та Хмельницької областей.

Мотолюбителі змагалися у класах: 50, 65, 85 см куб; жінки хобі мх 1, мх 2; ветерани мх 1, мх 2. Під час демонстрацій на мототреці спортсменів підтримували команди вболівальників.

Перше місце зайняла команда МЕЕ СТК "СОНА"(Ірпінь), друге — команда ДЮСШ "Автомобіліст" (Київ), третю сходинку — СТК "Волинь" (Нововолинськ).

Упродовж змагального дня зібрати понад 7 тисяч гривень, які спрямують на придбання дрона для 3-ї окремої штурмової бригади.

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Теги: Змагання, ЗСУ, Волинь
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