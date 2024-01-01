У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних

У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних
У Луцьку водій з ознаками спʼяніння намагався втекти від патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно патрулюючи вулицею Конякіна ми помітили автомобіль марки Renault, який рухався під час дії комендантської години та порушив ПДР.

Водію подали звуковий сигнал із вимогою зупинитися, але він його проігнорував і продовжив набирати швидкість. Внаслідок чого скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб та залишив місце події. Невдовзі ми зупинили легковий автомобіль шляхом блокування.

Під час спілкування з водієм ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак 29-річний чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

На чоловіка патрульні складали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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