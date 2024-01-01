Через «Ягодин» водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти 60 мобільних телефонів
Сьогодні, 17:43
Волинські митники на посту №Ягодин" виявили і вилучили 60 мобільних телефонів марки "Coolpad".
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Для уникнення сплати митних платежів цю техніку без декларування намагався ввезти водій рейсового автобуса "Варшава - Тернопіль".
Сподіваючись на поверховий огляд багажного відділення, чоловік склав їх у дешеву господарську сумку, прилаштувавши серед валіз багатьох пасажирів. Та огляд був ретельним. Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ознаками, встановленими у ч. 2 ст. 471 Митного кодексу.
Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів. Розпочато провадження, у ході якого буде встановлено ціну смартфонів.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Для уникнення сплати митних платежів цю техніку без декларування намагався ввезти водій рейсового автобуса "Варшава - Тернопіль".
Сподіваючись на поверховий огляд багажного відділення, чоловік склав їх у дешеву господарську сумку, прилаштувавши серед валіз багатьох пасажирів. Та огляд був ретельним. Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ознаками, встановленими у ч. 2 ст. 471 Митного кодексу.
Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів. Розпочато провадження, у ході якого буде встановлено ціну смартфонів.
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