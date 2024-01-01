Винесли вирок волинянину, який дроном переправляв в Білорусь гашиш





Про це йдеться у



Зазначають, що підсудний - уродженець села Гута Ратнівського району, одружений, раніше не судимий.



У січні цього року він разом з двома спільниками (матеріали стосовно них виділено в окремі провадження) організував доставку смоли канабісу, тобто гашишу, з України в Республіку Білорусь. Щоб переправляти товар через державний кордон, фігуранти використовували безпілотний літальний апарат, яким володів та вмів керувати обвинувачений.



Злочинну діяльність контрабандистів обірвали військовослужбовці Волинського прикордонного загону. У пакунках зловмисників вони виявили понад 22 кілограми гашишу, розфасованого в поліетиленові пакети.



Підсудному інкримінували ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.



Під час слідстава чоловік повністю визнав свою вину і погодився на співпрацю з правоохоронцями, надавши викривальні показання щодо інших учасників злочинної групи. За результатами угоди, феміда призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінивши його на умовний термін.



У лютому цього року



Зловмисниками виявились троє мешканців Волині. Для контрабанди наркотиків вони використовували безпілотник, до якого привʼязували запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.



Зловмисники були затримані під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу, вагою понад 20 кг. За попередньою оцінкою експертів, вартість такої партії наркотиків складає 13 млн грн.



У липні цього року в СБУ також повідомили, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд розглянув справу щодо одного з трьох волинян, які звинувачуються у контрабанді наркотичних засобів.Про це йдеться у вироку суду від 27 серпня.Зазначають, що підсудний - уродженець села Гута Ратнівського району, одружений, раніше не судимий.У січні цього року він разом з двома спільниками (матеріали стосовно них виділено в окремі провадження) організував доставку смоли канабісу, тобто гашишу, з України в Республіку Білорусь. Щоб переправляти товар через державний кордон, фігуранти використовували безпілотний літальний апарат, яким володів та вмів керувати обвинувачений.Злочинну діяльність контрабандистів обірвали військовослужбовці Волинського прикордонного загону. У пакунках зловмисників вони виявили понад 22 кілограми гашишу, розфасованого в поліетиленові пакети.Підсудному інкримінували ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.Під час слідстава чоловік повністю визнав свою вину і погодився на співпрацю з правоохоронцями, надавши викривальні показання щодо інших учасників злочинної групи. За результатами угоди, феміда призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінивши його на умовний термін.У лютому цього року про цей випадок повідомляли в управлінні СБУ у Волинській області. В дописі йшлося, що спільно з прикордонниками спецоперацію з припинення злочинних дій провела Служба безпеки України.Зловмисниками виявились троє мешканців Волині. Для контрабанди наркотиків вони використовували безпілотник, до якого привʼязували запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.Зловмисники були затримані під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу, вагою понад 20 кг. За попередньою оцінкою експертів, вартість такої партії наркотиків складає 13 млн грн.У липні цього року в СБУ також повідомили, що був затриманий ще один, четвертий спільник контрабандистів . Ним виявився колишній прикордонник. Саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців.

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