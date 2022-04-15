Переправляв наркотики за допомогою дрона: СБУ на Волині затримала ще одного контрабандиста





Про це



Служба безпеки спільно з прикордонниками у лютому цього року провела спецоперацію, у результаті якої затримала групу осіб, що намагались налагодити оптові поставки смоли канабісу (гашишу) до сусідньої держави.



Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник - привʼязували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.



Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена.



Тоді правоохоронці затримали трьох волинян під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу, вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на “чорному ринку” складає 13 млн грн.



Під час розслідування, слідчі СБУ встановили та затримали ще одного учасника злочинної групи. Ним виявився колишній прикордонник. Саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців.



Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах).



Також усім затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.



Спецоперацію проводили співробітники Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ на Волині затримала ще одного контрабандиста, причетного до переправлення наркотиків за допомогою дрона.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки спільно з прикордонниками у лютому цього року провела спецоперацію, у результаті якої, що намагались налагодити оптові поставки смоли канабісу (гашишу) до сусідньої держави.Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник - привʼязували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена.Тоді правоохоронці затримали трьох волинян під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу, вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на “чорному ринку” складає 13 млн грн.Під час розслідування, слідчі СБУ встановили та затримали ще одного учасника злочинної групи. Ним виявився колишній прикордонник. Саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців.Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах).Також усім затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.Спецоперацію проводили співробітники Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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