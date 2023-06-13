Троє волинян дроном переправляли через кордон 20 кілограм канабісу. ФОТО

На Волині Служба безпеки України спільно з прикордонниками провела спецоперацію, у результаті якої затримали групу осіб, які намагались налагодити оптові поставки смоли канабісу (гашишу) до сусідньої держави.Зловмисниками виявились троє мешканців Волині, - повідомляє Управління СБ України у Волинській області.Для контрабанди наркотиків вони використовували безпілотник - привʼязували запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів вчасно припинена.Зловмисники затримані під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу, вагою понад 20 кг. За попередньою оцінкою експертів, вартість такої партії наркотиків складає 13 млн грн.Наразі усім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах).Також затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.Спецоперацію проводили співробітники Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.