Зеленський призначив командувачів об'єднаних сил, сил ТРО, ДШВ та Сухопутних військ





Про це йдеться в указах президента.



Так, командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України призначили Ігоря Скибюка, командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України призначили Ігоря Плахуту, командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України призначили Юрія Содоля, а командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (на головному фото).



Водночас відповідними указами Президент звільнив з вищезгаданих посад Максима Миргородського, Анатолія Баргалевича, Сергія Наєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський призначив командувачів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, обʼєднаних сил та сил територіальної оборони.Про це йдеться в указах президента.Так, командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України призначили, командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України призначили, командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України призначили, а командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначили генерал-лейтенанта(на головному фото).Водночас відповідними указами Президент звільнив з вищезгаданих посад Максима Миргородського, Анатолія Баргалевича, Сергія Наєва.

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