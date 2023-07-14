Зеленський призначив командувачів об'єднаних сил, сил ТРО, ДШВ та Сухопутних військ
Сьогодні, 11:24
Президент Володимир Зеленський призначив командувачів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, обʼєднаних сил та сил територіальної оборони.
Про це йдеться в указах президента.
Так, командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України призначили Ігоря Скибюка, командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України призначили Ігоря Плахуту, командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України призначили Юрія Содоля, а командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (на головному фото).
Водночас відповідними указами Президент звільнив з вищезгаданих посад Максима Миргородського, Анатолія Баргалевича, Сергія Наєва.
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Про це йдеться в указах президента.
Так, командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України призначили Ігоря Скибюка, командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України призначили Ігоря Плахуту, командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України призначили Юрія Содоля, а командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (на головному фото).
Водночас відповідними указами Президент звільнив з вищезгаданих посад Максима Миргородського, Анатолія Баргалевича, Сергія Наєва.
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