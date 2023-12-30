Сили ППО вночі знищили 40 «шахедів»
Сьогодні, 10:22
У ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.
Про це повідомляють у Повітряні сили ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
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Про це повідомляють у Повітряні сили ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
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