У Луцьку автівка збила жінку

У Луцьку автівка збила жінку
В обласному центрі Волині на проспекті Соборності авто збило жінку.

Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на власні джерела.

ДТП трапилась ввечері 10 лютого.

На місці аварії працювала поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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