У Луцьку автівка збила жінку





Про це повідомляє



ДТП трапилась ввечері 10 лютого.



На місці аварії працювала поліція.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на проспекті Соборності авто збило жінку.Про це повідомляє ІА «Конкурент» , посилаючись на власні джерела.ДТП трапилась ввечері 10 лютого.На місці аварії працювала поліція.Деталі – згодом.

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