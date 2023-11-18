У Луцьку автівка збила жінку
Сьогодні, 10:43
В обласному центрі Волині на проспекті Соборності авто збило жінку.
Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на власні джерела.
ДТП трапилась ввечері 10 лютого.
На місці аварії працювала поліція.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на власні джерела.
ДТП трапилась ввечері 10 лютого.
На місці аварії працювала поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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