Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника

Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника
Українські воїни, які захищають Батьківщину від московських загарбників, безжально нищать ворога. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилася майже тисяча російських окупантів, захопивши із собою техніку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
танків ‒ 6406 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
артилерійських систем – 9475 (+16) од,
РСЗВ – 981 (+0) од,
засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна, втрати противника
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сили ППО вночі знищили 40 «шахедів»
Сьогодні, 10:22
Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника
Сьогодні, 09:41
Ситуація на фронті станом на ранок 11 лютого
Сьогодні, 09:00
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
Сьогодні, 08:24
Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген
Сьогодні, 06:19
Схожі новини
Скільки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу Скільки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу
21 січень, 09:42
Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген
Сьогодні, 06:19
Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону 10 разів збрехав про Польщу та Україну, — заява польського МЗС Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону 10 разів збрехав про Польщу та Україну, — заява польського МЗС
Сьогодні, 04:12
«Хочу повернутися до життя»: боєць з Луцька відновлюється після поранення «Хочу повернутися до життя»: боєць з Луцька відновлюється після поранення
10 лютий, 22:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сили ППО вночі знищили 40 «шахедів»
Сьогодні, 10:22
 0
Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника
Сьогодні, 09:41
 0
Ситуація на фронті станом на ранок 11 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
Сьогодні, 08:24
 0
Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген
Сьогодні, 06:19
 0
Медіа
відео
1/8