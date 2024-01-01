Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника
Сьогодні, 09:41
Українські воїни, які захищають Батьківщину від московських загарбників, безжально нищать ворога. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилася майже тисяча російських окупантів, захопивши із собою техніку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
танків ‒ 6406 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
артилерійських систем – 9475 (+16) од,
РСЗВ – 981 (+0) од,
засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
танків ‒ 6406 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
артилерійських систем – 9475 (+16) од,
РСЗВ – 981 (+0) од,
засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)
Дані уточнюються.
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