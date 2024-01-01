Сили оборони за добу знищили 930 окупантів, 14 танків і 16 ББМ противника





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,

танків ‒ 6406 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,

артилерійських систем – 9475 (+16) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),

крилаті ракети ‒ 1881 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни, які захищають Батьківщину від московських загарбників, безжально нищать ворога. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилася майже тисяча російських окупантів, захопивши із собою техніку.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,танків ‒ 6406 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,артилерійських систем – 9475 (+16) од,РСЗВ – 981 (+0) од,засоби ППО ‒ 666 (+0) од,літаків – 332 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),крилаті ракети ‒ 1881 (+0),кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)Дані уточнюються.

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